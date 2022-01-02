Россия не позволит Украине вступить в НАТО, — экс-советник Ющенко

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк полагает, что Россия ни при каких условиях не позволит, чтобы Украина вступила в НАТО.Об этом доктор медицинских наук, депутат Верховной рады I созыва (1990–1994 гг.) и бывший замминистра здравоохранения Украины (2006–2008 гг.) заявил в эфире одного из украинских телеканалов.«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — констатировал Ивасюк.Напомним, что в течение 2021 года высшее руководство России неоднократно называло дальнейшее расширение НАТО на восток той красной линией, перейти которую Москва не позволит.15 декабря Россия передала американской стороне проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые предлагается заключить с США и странами НАТО. Обсуждение инициативы Москвы состоится в Женеве в ближайшее время.