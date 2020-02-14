Россия не позволит сдвинуть войска Асада. Анкара "включила" стратегию - эксперт

Конфликт между турецкими военными и сирийскими правительственными войсками Идлибе только усугубляется. Счёт потерям с обеих сторон идёт на десятки человек. Вот и на этот раз Минобороны Турции сообщило о "нейтрализации" 63 сирийских военных.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, что намерен отдать приказ атаковать войска Сирии даже за пределами зоны деэскалации. Это будет сделано, если Дамаск продолжит наступательную операцию.

Эксперты отмечают воинственный настрой Анкары, но в то же время высказывают уверенность, что Москва в обиду Дамаск не даст.

О том же примерно у себя в Telegram-канале KamranLeaks пишет и журналист Камран Гасанов. Рассуждая о новых жертвах в Сирии, эксперт указывает на стратегию, которую избрала для себя Турция. Он отмечает, что на такие меры Анкара пошла, поскольку понимает, что Россия не позволит сдвинуть войска Асада.

"Как я понял, стратегия Анкары состоит в следующем. Эрдоган понимает, что при всем желании отодвинуть войска Асада уже не удастся. Россия не позволит, - поясняет свою мысль Гасанов. - Сейчас же атаки Турции нацелены на то, чтобы полностью отбить желание САА продвигаться дальше на север".

По мнению журналиста, "Турция применяет стратегию "эскалация для деэскалации".