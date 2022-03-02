Россия не позволит: Лавров поставил точку в ядерном вопросе

Глава МИД России Сергей Лавров поставил точку в одном из самых тревожных вопросов не только для нашей страны, но и для мира в целом. По словам русского дипломата, Россия не позволит случиться страшному.

В частности, Лавров заявил о том, что Россия не позволит Украине заполучить ядерное вооружение. При этом Лавров отметил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

Стоит напомнить о том, что президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о намерении Украины получить ядерное оружие на конференции в Мюнхене в 2022 году. При этом слова Зеленского были встречены аплодисментами всеми дипломатами стран Запада.

Говоря о ситуации на Украине, Лавров также отметил, что представители официального Киева затягивают переговоры по указке Соединённых Штатов Америки. К слову, ситуацию с переговорами также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, среди множества поступающей противоречивой информации о ходе переговоров можно выделить на данный момент одну подтверждённую - сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру делегация русских дипломатов будет на месте ждать украинских переговорщиков. Уже сегодня вечером представители России будут готовы продолжить разговор с оппонентами из Киева.