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Россия не позволит: Лавров поставил точку в ядерном вопросе

02 марта 2022, 13:20  •  334 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров поставил точку в одном из самых тревожных вопросов не только для нашей страны, но и для мира в целом. По словам русского дипломата, Россия не позволит случиться страшному.
В частности, Лавров заявил о том, что Россия не позволит Украине заполучить ядерное вооружение. При этом Лавров отметил, что третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.
Стоит напомнить о том, что президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о намерении Украины получить ядерное оружие на конференции в Мюнхене в 2022 году. При этом слова Зеленского были встречены аплодисментами всеми дипломатами стран Запада.
Говоря о ситуации на Украине, Лавров также отметил, что представители официального Киева затягивают переговоры по указке Соединённых Штатов Америки. К слову, ситуацию с переговорами также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, среди множества поступающей противоречивой информации о ходе переговоров можно выделить на данный момент одну подтверждённую - сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру делегация русских дипломатов будет на месте ждать украинских переговорщиков. Уже сегодня вечером представители России будут готовы продолжить разговор с оппонентами из Киева.

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