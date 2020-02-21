Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"

Автор:

Латышев Сергей

Первая мировая война началась потому, что Германия была до самого последнего момента уверена, что в неё не вмешается Англия, и у неё хватит поэтому сил победить Францию, а также Россию, которая стремительно усиливалась и к 1917 году становилась непобедимой. Объективные наблюдатели и тогда, и потом справедливо считали, что если бы Лондон прямо объявил Берлину, как это было во время Танжерского и Агадирского кризисов, что Англия, бывшая в то время могущественной глобальной империей, вступит в войну на стороне противников Германии, если немцы её начнут, то никакой бы войны не было. Англичане в 1914 году этого не сделали, потому что были готовы и хотели мировой войны, рассчитывая в ходе неё стравить и сокрушить двух своих реальных противников — ещё не готовую к ней "союзную" Россию и бросившую им экономический и военно-морской вызов Германию, — и это у них получилось.

Турки всегда считались неплохими солдатами, но сейчас турецкая армия ослаблена повальными политическими чистками офицерского корпуса. Фото: arda savasciogullari / Shutterstock.com

Историю надо изучать, чтобы не повторять ошибок прошлого в типологически схожих условиях. Складывающаяся сейчас вокруг Сирии ситуация проще и глобальной войной не грозит. Но важные элементы того, что 100 лет назад взорвало мир (и Османскую империю, кстати, тоже), в ней имеются. Войны в Сирии, на которую нацелились турки, можно не допустить, если против неё заранее открыто и авторитетно выскажется Россия. И не только выскажется, но и предпримет конкретные мероприятия, не оставляющие у турок никаких сомнений в том, что Москва не блефует. Поскольку одной лишь дипломатией их, похоже, не остановить: турки сделали ставку на развал Сирии, всячески разжигая в ней давно ставший международным внутренний конфликт, и очень хотят завладеть по крайней мере частью соседней страны, которую считают, как и другие арабские страны региона, своими отбившимися столетие назад от рук провинциями.

Как это однажды удалось

Мало кто помнит, но аналогичная ситуация в середине прошлого века уже возникала, и тогда Россия с честью из неё вышла, и именно потому, что проявила твёрдость. Когда Москве стало очевидно, что подстрекаемая США Турция в октябре 1957 года, собравшая для этого 50-тысячную армию с около 500 танков и САУ, решилась напасть на Сирию, в Анкаре получили послание председателя Совета министров СССР Николая Булганина. В нём говорилось о "грубом политическом, экономическом и военном нажиме извне" на Сирию, который усилился в последние недели "до опасной степени".

В документе далее говорилось: "Нас глубоко тревожит то обстоятельство, что имеются признаки, указывающие на то, что руководящие деятели Турции, по-видимому, склонны пойти навстречу такого рода планам… Разве не трудно понять, для каких целей могут сосредотачиваться войска при такой обстановке, когда против небольшой соседней страны, на границах с которой сосредотачиваются эти войска, ведётся разнузданная клеветническая кампания, полная вымыслов и провокационных призывов".

А затем туркам предлагалось поставить себя на место сирийцев: "И когда поступают сообщения о концентрации турецких войск на турецко-сирийской границе, у нас возникает естественный вопрос: а как бы чувствовали себя турки, если бы на их границах начали сосредотачиваться иностранные войска?"

Из всего этого делался логический вывод: "По нашему глубокому убеждению, Турция могла бы навлечь на себя лишь большие несчастья, если бы она стала руководствоваться советами тех иностранных кругов, которые отнюдь не заинтересованы в поддержании мира на Ближнем и Среднем Востоке". Ну а чтобы в Анкаре лучше осознали, что это не просто слова, к берегам Сирии подошла группа кораблей советского ВМФ. Началась мобилизация и сосредоточение войск Закавказского военного округа на советско-турецкой границе. Его командующим был назначен маршал Советского Союза Константин Рокоссовский… Этих и некоторых других мероприятий, а также готовности Египта прийти на помощь Сирии, оказалось достаточно, чтобы в Анкаре передумали и подготовленное вторжение не состоялось.

А что сегодня?

Конечно, можно сказать, что сегодня у России уже нет Закавказского военного округа и общей границы с Турцией, но зато у неё есть базы, корабли и самолёты в самой Сирии. С ней будет солидарен Иран, имеющий там своих военнослужащих и других союзников. Да и турецкая группировка, готовящаяся к боям в Идлибе, в разы меньше той, что турки собрали в 1957 году для захвата Сирии. И это при том, что за минувшие годы сирийская армия в боевом отношении подтянулась и научилась лучше воевать, её солдаты и офицеры мотивированы защищать родину против бывших колонизаторов. А в целом неплохая турецкая армия ослаблена постоянными чистками офицерского корпуса. Она не могла похвастаться никакими серьёзными успехами в боях против сирийских курдов. Иметь дело с регулярной сирийской армией, которой будут помогать российские военные, ей будет ещё сложнее.

Сирийская армия не блистала ранее боеспособностью, но сейчас научилась неплохо воевать. Фото: Xu Dezhi / Globallookpress

Поэтому, несмотря на грозные заявления, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во многом блефует, и твёрдость России может и на этот раз спасти Сирию, как и не допустить разрыва взаимовыгодных отношений с Турцией, чего будет не избежать, если российские и турецкие военные всё-таки схлестнутся между собой в Сирии. Поэтому-то турки до сих пор не реализовали свои угрозы и продолжают прибегать к дипломатии.

Что не нравится туркам в российских предложениях?

Как сообщили в четверг ТАСС в турецком МИДе, представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трёхстороннего саммита на высшем уровне по сирийскому урегулированию, и "как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности". То, что в саммите будет участвовать Иран, совершенно не заинтересованный в ослаблении Дамаска, — это очень хороший знак. Накануне замглавы МИД России и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что трёхсторонний саммит по Сирии президентов России, Ирана и Турции может пройти в Тегеране в начале марта. В четверг это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В четверг же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT указал, что Анкара намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе. Комментируя переговоры с Россией в Анкаре и Москве, Чавушоглу упомянул, что русские "настаивали на карте, но мы её не приняли". Здесь имеется в виду следующее.

Как писало издание Middle East Monitor со ссылкой на турецкие источники, Россия предложила Турции вернуть под контроль сирийских властей 60% провинции Идлиб, передвинуть разделительную линию к северу от трасс М-4 и М-5 и передислоцировать почти половину турецких наблюдательных пунктов, оказавшихся на занятых наступающей сирийской армией территориях. Иными словами, Турции предложили признать статус-кво, на что Анкара не согласна.

Позиция России

Россия, со своей стороны, по словам Пескова, намерена по-прежнему "использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания", и они "будут продолжаться на самых разных уровнях". Пресс-секретарь Путина при этом подчеркнул, что Россию перестала удовлетворять ситуация с договорённостями по Сирии после того, как из Идлиба начались вылазки боевиков: "Мы были удовлетворены теми договорённостями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворёнными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооружённых сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось".

Благодаря сирийскому наступлению террористы выбиты с 60% территории Идлиба, несмотря на поддержку Турции. Фото: Handout / Globallookpress

Песков при этом не сказал то, что все и так знают: всё это дело рук "крышуемых" Турцией террористических группировок и союзных им головорезов, запрещённых в России, которые добились, в частности, того, что в небе над российской авиабазой Хмеймим с некоторых пор — постоянный "фейерверк" из рутинно сбиваемых средствами ПВО заминированных дронов и ракет, что долго терпеть невозможно.

Плохие сигналы для Эрдогана

Очень плохим сигналом для Эрдогана стала и разноголосица в США по Идлибу. Президент Дональд Трамп его подзадоривает и даже пытается льстить, а Пентагон публично призывает к… умеренности. Это, кстати, старая американская тактика: приготовляемый к закланию "партнёр" слышит сразу несколько голосов, минимум один из которых его не обманет, а значит, Америка будет чиста. Жертва же этого трюка, ориентировавшаяся на тот или те лживые голоса, которые она слышать хотела, обманута и повержена.

Так вот официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман выразил в среду на брифинге надежду, что Россия и Турция смогут найти способ избежать "более масштабного конфликта" в Идлибе, а мировое сообщество "продолжит оказывать давление на Турцию и, что важнее, ... на Сирию, чтобы она прекратила свои атаки на Идлиб".

Неуверенность турок в своих силах проявляется и в готовности Анкары принять участие вместе с Францией, Британией и Германией во втором четырёхстороннем саммите по Сирии, дата проведения которого, по словам главы турецкого МИДа, "прорабатывается". В первой такой встрече в верхах, состоявшейся в декабре "на полях" саммита НАТО в Лондоне, приняли участие лидеры четырёх стран: Макрон, Меркель, Джонсон и Эрдоган. По крайней мере, Макрон и Меркель будут охлаждать на этом мероприятии, если оно состоится, пыл Эрдогана. На первом саммите в центре внимания находился вопрос беженцев, а теперь, вероятно, не меньше будут говорить и об Идлибе. Тем более что эти две темы тесно связаны.

Мир или война

Важнейшим мероприятием будет третий раунд российско-турецких переговоров по Идлибу, к которому Россия должна подойти во всеоружии, чтобы исключить военное решение данной проблемы, которое будет иметь для нас массу издержек и стоить головы нынешнему турецкому президенту, кого Россия однажды уже спасла. Поскольку любые неудачи в военной кампании в Идлибе будут использованы Западом и турецкой оппозицией для того, чтобы избавиться от Эрдогана, что реально, ибо он лишится в этом случае поддержки Москвы.

Возможно, апофеоз наступит на трёхсторонней встрече лидеров России, Ирана и Турции — стран, которые реально влияют на ситуацию на земле в Сирии. Это и будет последний шанс избежать военного столкновения России и Турции в этой стране. Турецкий президент проявит мудрость, если позволит Москве и Тегерану попытаться спасти его лицо в обмен хотя бы на постепенный отказ от ничем не обоснованных территориальных претензий к южному соседу. Но помочь ему в этом можно только одним — если уверенная в себе Россия проявит решительность и не позволит туркам нагло оторвать и присвоить кусок Сирии.

Есть много возможностей, как этого добиться. Сирийцы могли бы, например, временно передать занятые своей армией в Идлибе территории под российский контроль, создав таким образом буфер между собой и турками, и отправиться воевать с террористами в других частях Сирии. Чтобы через какое-то время, когда в Турции поулягутся страсти, завершить освобождение страны ликвидацией террористического гнойника в остальном Идлибе. Дамаск мог бы в случае турецкого упорства разыграть курдскую карту и даже потребовать вернуть аннексированный турками в 1939 году Александреттский санджак.

Что делать России?

Для России, как сильно она ни была бы заинтересована в хороших отношениях с Турцией, было бы большой ошибкой заводить в столь напряжённый момент разговоры о том, что русским не надо глубоко ввязываться в Идлибе, что пусть сирийцы воюют с турками сами, если те нападут, а мы будет помогать им оружием. Ибо если пойдут такие речи, турки обязательно нападут, а Москва потеряет не только Сирию, уже не столь нуждающуюся в России в борьбе с терроризмом, но и вновь обретённое влияние в арабском мире. А затем турки, ободрённые этим прецедентом, применят против России ту же самую технологию при возникновении какой-нибудь другой проблемы. Слабость всегда провоцирует. Хочешь мира и уважения — готовься к войне. Это же очевидно.

И вчерашние события в Идлибе подтвердили, что Россия действует именно так. Российские ВКС сыграли ключевую роль в отражении ожесточённого наступления боевиков, которых активно поддерживали турки силами спецназа и артиллерии. Кто находился — боевики или турки — в сопровождавших террористов танках и БМП, неизвестно. Наступавшим, в распоряжении которых имелись и джихад-мобили, удалось вклиниться в сирийскую оборону. Но затем прилетели российские Су-24 (имеющие прозвище "Гуси"), которых с земли пытались сбить с помощью ПЗРК, и всё было кончено. Террористы понесли серьёзные потери и откатились назад. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), ВКС уничтожили "один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков". После того, как ЦПВС потребовал от турецкой стороны прекратить артиллерийскую поддержку головорезов, она прекратилась. Турки признали гибель в этих боях двух своих военнослужащих и по обыкновению пообещали отомстить. Тем не менее турецко-террористическое наступление провалилось. Таков итог "прощупывания" Анкарой России в Найрабе. Теперь весь вопрос состоит в том, какие турки из этого сделают выводы: этого достаточно или ещё мало? У России выбора нет — она обязана делать то, что делала раньше. От реакции же Анкары во многом зависит, вступят ли обе страны в Сирии в настоящую войну, которую турецкие официальные лица и руководство армии вроде бы не хотят.