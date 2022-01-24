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Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ

24 января 2022, 15:50  •  113 • Политика
Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой объяснил, чем чревата попытка устроить провокацию против русских в ассамблее.
Представители Литвы и Украины в первый же день зимней сессии в ПАСЕ озвучили протест по поводу полномочий делегации России. Отметим, что подобного рода выходка уже не первая. В предыдущие годы иностранные делегаты уже устраивали аналогичные провокации.
Впрочем, это не пошатнуло твёрдости русских дипломатов.
Глава делегации России в ПАС Пётр Толстой в своём телеграм-канале прокомментировал провокацию от Литвы и Украины.
"Наши дорогие друзья из Прибалтики и Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год", - отметил он.
При этом позиция делегатов от России остаётся неизменной.
"Любое ущемление в правах наших парламентариев приведёт к тому, что мы покинем сессию. Мы готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации", - указал Толстой.
Он добавил, что решение по полномочиям делегации будет принято 26 января.
"Будем надеяться на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов", - резюмировал политик.

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