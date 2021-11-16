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Россия не поможет Белоруссии решить миграционный кризис - эксперт

16 ноября 2021, 22:55  •  130 • Политика
Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / www.globallookpress.com
Политолог уверен, что Путин не желает стать заложником действий Лукашенко
Кремль может отстраниться от Союзного государства, чтобы не стать заложником негативной ситуации, возникшей из-за эскалации миграционного кризиса. Об этом заявил политолог Константин Калачев. По мнению эксперта, российский лидер Владимир Путин, скорее всего, не станет помогать белорусскому коллеге Александру Лукашенко в решении этого конфликта.
Ранее президент Белоруссии созвонился с российским главой, чтобы обсудить ситуацию на границе с Польшей и другие вопросы международной повестки. Примечательно, что пресс-службы политиков по-разному отчитались о ходе телефонного разговора.
Калачев подчеркнул, что Путин не хотел бы погружаться в проблематику миграционного кризиса больше, чем Лукашенко. Он уверен, что российская сторона не желает стать заложником действий Белоруссии. Поэтому, считает эксперт, Москва не станет помогать Минску с решением пограничного конфликта.
По мнению политолога, у нашей страны есть возможность продемонстрировать ответственность и сдержанность. Он считает, что лучше всего оказать Белоруссии гуманитарную поддержку. 
Примечательно, что на фоне усиливающегося миграционного кризиса в Минске заговорили о возможности размещения российских ОТРК "Искандер". Министр обороны Белоруссии заявил, что его страна может попросить у Москвы ракетные комплексы для решения конкретных задач.

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