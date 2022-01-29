Россия не получила объяснений по статьям о связи Канады с нацистами на Украине

В Минобороны канады заявили о внутреннем расследовании, но какой-либо другой реакции на публикации в канадских СМИ не последовало

После того, как в прессе появились сообщения, что канадские вооружённые силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") готовят неонацистские группировки на Украине, Россия запросила разъяснения по этому поводу, но ответа так и не последовало. Об этом "РИА Новости" рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

По словам дипломата, на протяжении последних месяцев в канадских СМИ периодически появлялись публикации, в которых говорилось, что десятки или даже сотни бойцов из таких неонацистских формирований как "Правый сектор"* и "Азов" неофициально были подготовлены в рамках названной операции. Неудивительно, что журналисты захотели понять, как получается, что люди со свастикой на одежде заявляют в соцсетях о собственной подготовке канадцами в рамках операции "Объединитель", отметил посол.

С одной стороны, Минобороны Канады говорит, что проводится внутреннее расследование, тем не менее, какой-то полноценной реакции от властей этой страны не последовало.

Никаких дальнейших сообщений о том, как расследование проходит, каковы результаты этого расследования, не было,

— сказал Степанов.

Он добавил, что выразил свою озабоченность по данному вопросу; её разделяют и в Москве, особенно с учётом того, что эти бойцы убивают других украинцев на востоке страны. Посол подчеркнул, что никто так и не дал ответ на вопрос, как в рамках изначально миролюбивой миссии канадские военные готовят одних украинцев убивать других.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.