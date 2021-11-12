Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США

Зампостпреда России при ООН Полянский объяснил, что Москва не планирует военное вторжение на Украину, но будет отвечать на провокационные действия Киева и его союзников.

Россия никогда не собиралась и не собирается вторгаться на Украину. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на вопрос западных журналистов.

При этом он уточнил, что если Украина или её союзники не будут совершать никаких провокаций, то и Киеву ничего не угрожать не будет. В противном случае это будет не нападение, а защита национального суверенитета.

Потому что много угроз исходят от Украины. И не забывайте об американских военных кораблях в Черном море, действующих очень провокационно. Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море,

- отметил Дмитрий Полянский.

Также он подчеркнул, что Россия имеет полное право концентрировать войска где угодно на своей территории.

Напомним, что Запад постоянно устраивает истерики из-за того, что Россия проводит военные учения неподалёку от границы. При этом в постоянных учениях НАТО в непосредственной близости от России западные страны ничего плохого не видят.