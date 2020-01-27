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Россия не напала. В Латвии подвели внешнеполитические итоги года

27 января 2020, 17:24  •  23 • Аналитика
© Sputnik
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
Каждый год наши друзья депутаты ходят (в баню) на дебаты по внешнеполитическому курсу. Не то чтобы там было о чем говорить, особенно о чем-то новом, но так положено. В принципе, обычно конечный бенефициар такого мероприятия – глава МИД. Так вышло, что последние восемь лет это Эдгар Ринкевич. Человек неглупый, если не подпускать к Twitter.
Пока говорили коалиционные депутаты (это те, кто сговорился), зал откровенно скучал. Напряжение, нестабильность, безопасность, диалог, прогресс, риски, противоречия и эко-тревоги, куда без них. Затем позвали выступить главу МИД, и депутаты оторвались от смартфонов. Те, что по сговору, – по этическим соображениям, те, кто в сторонке – по критическим.
Начал Ринкевич хорошо, не размениваясь на детали. Говорит: "Если мы хотим, чтобы нас воспринимали как зрелое государство, то должны вести себя не как подростки, а как взрослые люди". Что вы все девочка-девочка? Смелее, я созрела, можно по-взрослому.
Правда, почти сразу же выяснилось, что нас уже воспринимают как зрелое государство, кое-где даже как перезрелое. Латвию всюду слушают, записывают, бегут интересоваться, а что там мы думаем?
Про Россию, конечно, тоже не преминул. У нас тут, говорит, сразу два пути – "диалога и отстраненности". То есть мы с удовольствием готовы говорить с русскими, но только с помощью SMS. И на отстраненные темы.
Стало жарко, колыхнулась штора, хлопнула форточка. Отстраненные от сговора депутаты воспользовались возможностью сказать гадость в лицо тем, кого видят только в телевизорах. Например, досталось главе МИД и министру обороны за Twitter. А точнее – за шуточки в адрес Трампа. Мол, поясните, каким богам служим? И какие главнее? А то бумага с экранами расходится.
И вообще, говорят, у нас, говорят, главный итог года из года в год не меняется. Выглядит он так – Россия не напала. Вы за кого нас тут держите?
Инвестиции из страны уходят, народ тоже не отстает, перспективы не просматриваются. Благосостояние не растет (точнее, по-модному так: рост есть, но отрицательный). А мы тут министру должны хлопать в ладоши оттого, что его сказки об агрессоре не сбываются, потому что его ведомство дает агрессору должный отпор?
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