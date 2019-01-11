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Россия не намерена терять "союзника Белоруссию", с "угрозами Лукашенко" будет разбираться рабочая группа

11 января 2019, 17:54  •  115 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила позицию Москву после заявлений белорусской стороны - речь шла о так называемых "угрозах Лукашенко". Президент Белоруссии заявлял, что Москва может "потерять единственного союзника на западном направлении", если не пойдет на уступки. Захарова дала понять, что Москва терять "союзника Белоруссию" не намерена. А с "угрозами Лукашенко" - его условиями по сотрудничеству в ряде проектов - будет разбираться рабочая группа, куда входят представители обеих стран.
Российский МИД выбрал самый великодушный из всех возможных вариантов ответа на заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, которые многие эксперты расценили как шантаж.
Накануне президент Белоруссии дал понять, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной сфере, она может утратить поддержку Минска.
"Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор, - заявил Лукашенко. - Мы же их заставить не можем".
Это высказывание прозвучало на фоне поручения, которое Лукашенко дал своим министрам по поводу проработки перспектив поставки нефти в страну с использованием портов Прибалтики. Он также дал понять, что это черное золото могло бы стать альтернативой российскому.
Несмотря на отчаянный торг и угрозы со стороны Лукашенко, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга 11 января заверила, что Москва по-прежнему рассчитывает на расширение стратегического взаимодействия с Минском.
"Белоруссия — наш надежный союзник, партнер", - заявила Захарова, напомнив, что это положение закреплено в концепции внешней политики России, а в Москве по-прежнему уверены, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать.
"С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - добавила она.
Оптимизм российского внешнеполитического ведомства разделяют не все эксперты. Так, например, заместитель декана факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с Царьградом высказал мнение, что Белоруссия никогда не была союзницей России.
Минск подписывал соглашения — о создании Союзного государства, ОДКБ и так далее, но эти соглашения никогда не выполнялись, настаивает он. За последние 20 лет Россия вложила в соседнее государство 126 миллиардов рублей. И теперь, уверен Суздальцев, самое время разобраться, что Москва получает в ответ.
"Мы понимаем, что Лукашенко, конечно, союзник. Но он союзник российского газа, российской нефти, российских кредитов, российского рынка, российских технологий. Но не сторонник и не союзник российского государства, российских властей и российского народа. Который он считает ниже по качеству, чем белорусы", - настаивает собеседник Царьграда.
Так, Суздальцев назвал скандальным тот факт, что в бюджете РФ за 2018 год поддержка дотационных регионов была равна той сумме, которую из российского бюджета забирает Белоруссия.
"Причём у нас никакой же поддержки нет. Ни в чём. Даже в формате ОДКБ, нам неплохо бы иметь в Белоруссии базу ВКС. Нет. Нам отказывают. Два года ведём переговоры, потом делают глаза круглые, говорят: мы с вами не разговаривали об этом", - напомнил эксперт.
Такая же ситуация возникла в связи с боевыми действиями ОДКБ в Сирии. "Хотя бы пришлите взвод, разминировать. Нет. Но когда встал вопрос о том, что Сирию восстанавливать, тут же появились белорусские представители с предложением купить трактора, МАЗы, БЕЛАЗы и остальное. Значит, кому-то гробы, а кому-то деньги", - отмечает Суздальцев.
Для Ассанжа лучше покинуть посольство в Лондоне - МИД Эквадора
В своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин сказал, что мы сами по себе, помощников у нас нет. И это действительно так, считает политолог.
Теперь, полагает он, рабочая группа должна разобраться, сколько ещё денег вкладывать в Белоруссию, которая ведёт практически антироссийскую политику.
"В чём итоги? Что нас ждёт? Не ждёт нас ничего. На самом деле 25 лет мы пытаемся сдвинуть интеграцию с Белоруссией с мёртвой точки. Вогнали туда огромное количество ресурсов. Это такая чёрная дыра, потому что с такими деньгами это должна быть республика-картинка. Республика живёт тяжело. 700 тысяч белорусов из 4,4 миллиона трудоспособных работают в России гастарбайтерами. Зато вокруг Лукашенко возникла целая семья миллиардеров. С чего они, с картошки миллиардерами стали?" - высказался собеседник Царьграда.
Лукашенко, считает он, всегда был настроен по отношению к России потребительски. И при этом он не верит, что Россия выдержит давление Запада. "Вот в чём дело. Оттуда скандальное выступление Лукашенко 6 декабря в Санкт-Петербурге. Над нами тогда висел второй пакет американских санкций за инцидент в Керченском проливе. Он нахамил в лицо Путину. Потому что считает, что никуда Россия не денется, пока она под давлением Запада, будет его кормить", - говорит политолог.
Он также обратил внимание на то, что нынешние высказывания Лукашенко звучат на фоне мощной кампании в западных СМИ, которые называют снятие Белоруссии с обеспечения "давлением на Минск" и "угрозой белорусскому суверенитету". Запад ставит Москве в вину то, что она хочет освободить себя от ноши в виде целого государства, потому что Лукашенко воспринимается как оружие против России. Которое Россия сама и оплачивает.
Поэтому никакой интеграции не будет, уверен Андрей Суздальцев.

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