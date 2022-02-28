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Россия не начинала военные действия, она их завершает - Конашенков

28 февраля 2022, 18:00  •  213 • Политика
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что русская армия останавливает киевский беспредел, от которого восемь лет страдали жители Донбасса.
Россия не начинала военные действия, она их завершает. Об этом на брифинге заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что последние восемь лет продолжалось планомерное уничтожение жителей Донбасса. Военные действия развязывал Киев, страдали простые люди.
В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей, напомнил представитель Минобороны России.
Этому беспределу следовало положить конец.
"Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - подчеркнул Конашенков.
На прошлой неделе Россия начала спецоперацию на Украине. Её цель - разоружение и денацификация страны. Русские войска встали у Киева, Харькова и ряда других крупных городов. Одновременно армии ДНР и ЛНР начали освобождать свои территории, которые ранее были захвачены ВСУ.
Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

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