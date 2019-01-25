Россия не может существовать, пока существует Украина: Старейший украинский националист попробовал спровоцировать войну

Старейший украинский националист Степан Хмара пытается спровоцировать войну, заявляя о том, что пока существует Украина, Россия не может существовать. При этом он уверен в том, что Киев сможет установить контроль над Кубанью, если будет задействована "мягкая сила".

Украина сможет присоединить к себе Кубань, когда Россия "перестанет существовать". Об этом журналистам заявил старейший украинский националист Степан Хмара.

Ранее народный депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил о том, что Киеву необходимо силой "вернуть" себе Кубань и Кавказ, которые якобы являются украинскими территориями.

Как заявил Хмара, сейчас реализация подобного сценария невозможна. Однако он уверен, что Российская Федерация когда-нибудь распадется.

"Московия не может полноценно существовать, пока существует Украина. Война будет обязательно. Или мы, или вы!" - отметил политик в интервью РИА ФАН.

По мнению Хмары, возвращение Кубани возможно с применением "мягкой силы", а распад России удастся ускорить, если к власти на Украине придут более сильные политики, не заинтересованные в политико-дипломатических диалогах с Москвой.