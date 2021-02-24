Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми

Израильский эксперт Яков Кедми изложил, в какую ловушку США попытались загнать Россию. По его словам, американцы пошли на хитрость, чтобы рассорить Россию с Китаем. Кедми отмечает, что для своих политических целей Москве пообещали "сдать" всё постсоветское пространство, включая Украину и Прибалтику. Но коварный план лопнул как мыльный пузырь - Россия не купилась.

Американцы хитростью пытались разладить отношения Москвы и Пекина. Как рассказал израильский эксперт Яков Кедми, России откровенно предлагали сдать Украину и прибалтийские государства. Всё ради того, чтобы Россия перестала "дружить" с КНР.

Расчет американцев был простым: РФ и Китай для Вашингтона - геополитическая угроза, и их надо как-то ослабить.

Но попытка столь грубого подкупа не прошла - коварный план по "сдаче" Украины и Прибалтики в обмен на разлад отношений Китая с Россией лопнул.

Бывший руководитель израильской службы "Натив" Кедми в эфире YouTube-канале Iton-TV заметил, что Россия попросту не купилась на "замануху".

"Они считают, что в РФ живут такие же идиоты, как те, кто это предлагает. Что Россия пойдёт на обострение отношений с Китаем? И ради чего? В США выдвигали самые дикие идеи: пусть Россия забирает Украину и остальные постсоветские республики, лишь бы она пошла против Китая. Но они не понимают, о какой стране, каком пространстве и политических силах говорят. Что делать - американцы", - констатировал эксперт.