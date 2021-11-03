Россия не хочет спасать Европу от энергетического кризиса - Bloomberg

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com

Украина и Польша остались без дополнительных транзитных потоков

Активные попытки западных политиков оказать санкционное давление на российский газопровод "Северный поток-2" по итогу обернулись энергетическим кризисом для Европы. Заокеанские партеры, щедро раздававшие советы, при реальной проблеме отказались спасать ситуацию, увеличив экспорт газа на богатый рынок азиатского региона. Меж тем, вину за дефицит углеводородов в европейских странах по традиции возложили на Россию.

Подловить нашу страну решили аналитики американского издания Bloomberg. Их сильно смущает желание Москвы поскорее запустить ГТС, в которую были вложены колоссальные денежные средства, причем, не только российские, но и немецкие. Авторы статья обратили внимание, что "Газпром" не зарезервировал дополнительные транзитные мощности с первого по третий квартал будущего года.

По мнению аналитиков, Россия не хочет спасать Европу от энергетического кризиса, пока не будет запущен газопровод "Северный поток-2". Они отметили, что европейские потребители уже начали нервничать на фоне надвигающихся зимних заморозков.

"Газпром" не стал резервировать дополнительные мощности для транзита газа в Европу через Украину и Польшу", – пишет Bloomberg.

Авторы привели данные на первый квартал 2022 года, опираясь на результаты прошедших торгов на бирже. По их мнению, подобная ситуация сложилась после заявления президента России Владимира Путина о готовности увеличить поставки голубого топлива в европейские страны. Тем не менее, в издании не исключили, что "Газпром" еще может наладить дополнительные мощности для экспорта.

Кстати, представить Польши в ЕП уже обвинил Евросоюз в бездействии из-за нарастающего энергетического кризиса. Парламентария не устроило значительное подорожание газа.