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Россия не исключает вмешательства США в сертификацию "Северного потока - 2": "Козни на каждом шагу"
03 января 2022, 14:25 • 219 • Политика
Замглавы МИД России Панкин рассказал о процессе и сроках сертификации газопровода "Северный поток - 2".
Власти США могут продолжить попытки осложнить процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" в Германии.
- рассказал в интервью "РИА Новости" заместитель главы МИД России Александр Панкин. По словам дипломата, козни от США "могут быть на каждом шагу".
По оценке замглавы МИД России, процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" может занять несколько месяцев, в том числе до лета 2022 года.
Ранее в Германии депутат от входящей в правящую коалицию партии "Зелёные" предложил ввести санкции против газопровода в случае "вторжения" России на Украину.
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