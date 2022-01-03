Россия не исключает вмешательства США в сертификацию "Северного потока - 2": "Козни на каждом шагу"

Замглавы МИД России Панкин рассказал о процессе и сроках сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Власти США могут продолжить попытки осложнить процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" в Германии.

Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить,

- рассказал в интервью "РИА Новости" заместитель главы МИД России Александр Панкин. По словам дипломата, козни от США "могут быть на каждом шагу".

По оценке замглавы МИД России, процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" может занять несколько месяцев, в том числе до лета 2022 года.

Ранее в Германии депутат от входящей в правящую коалицию партии "Зелёные" предложил ввести санкции против газопровода в случае "вторжения" России на Украину.