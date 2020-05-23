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Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США

23 мая 2020, 05:55  •  115 • Политика
В Польше на следующий день после того, как в США объявили о будущем разрыве Договора по открытому небу, "подпели" Вашингтону. В польском МИД заявили, что Россия не соблюдала условий договора и в последнее время возникали проблемы с доступом к осмотру её территории.
В Польше выступили с обвинениями в адрес Москвы из-за Договора по открытому небу. Как говорится в сообщении МИД Польши, несмотря на то, что ДОН "на протяжении многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности", Москва якобы чинила проблемы с доступом к своей территории.
В официальной Варшаве выразили сожаление из-за того, что "усилия союзных государств по возвращению РФ к полной реализации Договора не дали результата". При этом в Польше не преминули отметить, что были проинформированы США по данному вопросу.
В сообщении дипломатов говорится, что с их стороны они намерены с союзниками и партнёрами проработать дальнейшие действия.
"Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам прозрачности и верификации", - говорится в их заявлении, передаёт "РИА Новости".
Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу. По его словам, якобы причиной такому решению стали действия России.
Впрочем, Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнёт следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

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