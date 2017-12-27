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Россия не даст американцам летать где попало
27 декабря 2017, 18:09 • 632 • В России
И из-за чего сыр-бор?
Договор был подписан в 1992 году. Его ратифицировали 34 государства (включая РФ и США). Соглашение разрешает подписавшим его государствам проводить наблюдательные полеты над территорией других стран-участников (при условии, что на самолетах нет вооружения). В документе указано, что страны-подписанты соглашаются на наблюдение за любым участком своей территории.
До прошлого года между США и Россией договор в целом выполнялся. Американцы и россияне со своих самолетов осматривали интересующие их территории по обе стороны Тихого океана.
Но потом у штатовцев начались капризы. Сначала им не понравилась цифровая видеоаппаратура, которой пользовались наши воздушные наблюдатели. Едва недоразумение было снято - последовал новый «бзик» Вашингтона: американцы планируют с 1 января 2018 года ограничить для России полеты над Аляской и Гавайями. И, соответственно, запретить посадку наших самолетов на тамошние аэродромы.
Москва пошла на ответные «любезные» шаги - она намерена сократить число доступных для США наших аэродромов. А американские наблюдатели очень хотели приземлиться на бетонках в Калининградской и Ростовской областях, а также в Чечне. А заодно - осмотреть эти регионы сверху.
В МИД РФ поясняют: вводимые с 1 января 2018 года ограничения для США по Договору по открытому небу - ответные «зеркальные» меры на решения американцев . Казалось бы, все симметрично, прозрачно и справедливо. Ан нет - из Вашингтона раздаются голоса, что Москва «нарушает договор, вводя ограничения на полеты». Странная логика у этих янки: если что-то делается не в их интересах, то это уже «нарушение».
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