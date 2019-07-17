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Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве, чтобы "надавить на США" - NYT
17 июля 2019, 09:54 • 116 • Политика
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times. Отмечается, что якобы Россия таким образом "хочет оказать политическое давление" на США.
О том, что Россия якобы не дала визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, сообщает The New York Times. Как отмечается в публикации, американские официальные лица заявили, что таким образом российская сторона "хочет оказать политическое давление" на Соединённые Штаты.
Речь идёт о школе, созданной в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями, пишет издание. В учебном заведении преподаёт около 150 учителей. Среди них есть и русские, но всё же "основу составляют носители английского языка", пишет Nation News.
В данной школе учится около 1200 детей разного возраста. Среди них дети дипломатов из Канады, Южной Кореи, США и Великобритании, а также отпрыски зарубежных предпринимателей.
По мнению NYT, возможно, что часть учащихся придётся исключить из-за нехватки преподавателей. При этом, вполне возможно, что детям американских или канадских дипломатов достанется преимущество при поступлении, потому их сокращение не коснётся.
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