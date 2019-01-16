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Россия не будет закрывать глаза на угрозу со стороны США: Путин предостерёг от новой гонки вооружений

16 января 2019, 05:09  •  90 • Политика
Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, однако не будет закрывать глаза на развёртывание американских ракет вблизи своих границ, предупредил президент Владимир Путин.
Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но не будет игнорировать угрозу со стороны ракет США. Об этом заявил Владимир Путин в интервью сербским СМИ.
Он подчеркнул, что развёртывание американских ракет в Европе создаёт прямую угрозу безопасности России. Разумеется, в ответ на это Москва вынуждена предпринимать ответные меры.
"Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений", - цитируют сербские СМИ слова Владимира Путина.
Заявление связано с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава МИД России Сергей Лавров уже несколько раз отмечал, что подобными действиями Вашингтон провоцирует новую гонку вооружений.

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