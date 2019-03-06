Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции с с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, отметил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений в связи с создаваемыми США угрозами безопасности нашей стране.

"Нашу позицию в отношении того, как мы будем отвечать на постоянно создаваемые угрозы нашей безопасности при ведущей роли Соединенных Штатов, неоднократно излагал российский лидер Владимир Путин, - отметил министр. - Он много раз подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений".

Также Лавров упомянул и заявление Соединенных Штатов о санкциях в адрес сторонников законного президента Венесуэлы.

"Заявление США о санкциях в отношении тех, кто поддерживает Мадуро, аррогантны и неправомерны", - сказал министр.