Россия не будет вечным мальчиком для битья • 248 • Аналитика







Состоявшееся на днях выступление начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова привлекает внимание четкостью оценок и определенностью выводов. Военным вообще свойственно выражаться предельно конкретно. Ибо на войне от ясности слов сплошь и рядом зависит человеческая жизнь.





Но даже военачальники в прежние годы были вынуждены учитывать вечно колеблющийся «курс партии» и максимально затуманивать свои оценки, вплоть до полной неразборчивости. Одно время в военной доктрине не было даже указаний на то, кто именно является для России вероятным военным противником! Представьте, как готовить к войне армию, не имея ответа на ключевой вопрос: с кем предстоит война и какой она вообще будет. Одни вездесущие террористы! Непонятно было, зачем для борьбы с этими немытыми бармалеями держать миллионную армию с тысячами танков, межконтинентальными ракетами и атомными подводными крейсерами.



Судя по нынешнему выступлению НГШ, время невнятной неопределенности по данному фундаментальному вопросу закончилось.



«Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединённых Штатов Америки не допустить утраты «глобального лидерства», сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство».



Такое заявление начгенштаба может означать только одно. В России на уровне высшего государственного руководства, на позицию которого ориентируются военные, полностью определились с текущей и перспективной геополитической ситуацией. И сделали на этой основе окончательный вывод о том, кто именно является вероятным военным противником РФ.



Далее Валерий Герасимов заявил, что «резко усилившееся межгосударственное противоборство» распространилось практически на все сферы современной жизни.



«Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры – политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер, оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества – дипломатические, научные, спортивные, культурные – и фактически стало тотальным».



Тот факт, что в докладе одного из высших российских военачальников прозвучали упоминания таких сугубо гражданских сфер жизни, как наука, спорт и культура, говорит прежде всего о том, что руководство страны не строит никаких иллюзий по поводу, как кое-кто утверждает, «эпизодических и не связанных между собой» враждебных проявлений в указанных областях. Наоборот, Москва дает понять, что у неё нет никаких сомнений относительно того, что все эти сферы полностью вовлечены в тотальную конфронтацию Запада с Россией и используются соответствующим образом.



Такое размазывание геополитического противостояния по всему пространству современной жизни не должно удивлять. Поскольку это прямое следствие неспособности Запада решить «русский вопрос» традиционным для него способом расправы с непокорными странами – прямым военным ударом. И, в то же время, неистребимого желания «поставить русских на место».



Тем не менее, признание всех вышеуказанных гражданских сфер ничем иным, как сферами уже идущей полным ходом конфронтации с четко обозначенным основным противником, недвусмысленно говорит о том, что положение на данных участках противостояния следует оценивать именно в контексте общей борьбы. В этом смысле представляется правильным вкратце рассмотреть ситуацию на каждом из них.



Политическое противостояние. Здесь следует отметить как большие успехи достигнутые Россией и ее президентом в окружающем мире, так и очевидную внутреннюю консолидацию российского общества, явно оценившего масштаб возникших угроз. Одновременно следует подчеркнуть, что, в рамках политического трека, Запад продолжает предпринимать колоссальные усилия для международной изоляции России, разрушения её евразийских интеграционных проектов и отрыва от неё традиционных союзников. России объявлена война



Борьба на этом поле идет с переменным успехом. Однако, нельзя не отметить некоторое замедление темпов евразийской интеграции и, конечно же, вероломный захват Западом важнейшей части нашего исконного исторического пространства, именуемого Украиной. В настоящее время усилия противника в этой сфере сосредоточены на закреплении достигнутых результатов и на дальнейшем вбивании клиньев в отношения между РФ и соседними дружественными государствами.



Экономическое противостояние. Запад полностью использует к своей выгоде навязанный РФ в 90-х годах прошлого века тип сырьевой экономики. И посредством закулисных манипуляций на подконтрольных ему мировых рынках, в основном энергоресурсов, может, в угоду своим интересам, негативно влиять на состояние экономики РФ. Так, например, после начала украинских событий, ВВП России упал на почти одну четвертую (около 500 млрд долларов), вследствие так называемой и якобы «спонтанной» рецессии мировых цен на нефть. Однако домыслы по поводу того, что Запад здесь ни при чем, и тут якобы сработала невидимая рука рынка, никак не объясняют тот факт, что указанные удары по России следуют именно в те исторические моменты, когда она имеет смелость перечить Западу. Так было перед развалом СССР, так случилось и сейчас.



Не следует забывать, что ставкой в этой игре для Запада является сохранение и упрочение своего мирового владычества. В частности, путем «опускания» и дальнейшего разграбления России. С учетом абсолютной приоритетности этой задачи никакие временные издержки в части, например, снижения рентабельности добычи сланцевого газа в США или недобора энного количества миллиардов в саудовскую казну нельзя считать чрезмерными. Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет



До тех пор, пока российская зависимость от экспорта энергоресурсов на геополитически враждебный Запад будет играть существенную роль в стабильности российской экономики и общества, Москва будет оставаться крайне подверженной его политическому давлению в любой момент, когда там сочтут это нужным. В такой ситуации о строительстве прочного и светлого будущего для России и российского народа лучше сразу забыть. Таким образом, радикальное исправление этого неприемлемого положения, по определению является альфой и омегой российской политики.



Информационное противостояние. Скажу без обиняков – это как раз тот фронт, на котором современная Россия пока проигрывает больше всего. Полная идейная и моральная капитуляция перед Западом и его фальшивыми «ценностями», случившаяся в начале 90-х годов прошлого века в результате распада нашей собственной страны – Советского Союза, стала питательной средой для культивирования в нашем общественном сознании, называя вещи своими именами, почти раболепного преклонения перед Западом. Как перед неким абсолютным совершенством, которого достигло Человечество в процессе своего развития.



Прежде всего это грубая и беззастенчивая ложь. Западная общественная, а точнее, антиобщественная модель, основанная на стихии так называемого «свободного рынка», превращающего человеческое общество в свору безостановочно грызущихся и гнобящих друг друга вполне первобытных по своим нравам индивидов, является настолько же идеальным, насколько «идеален» например, американский наемник Порошенко на посту президента Украины. Тотальная нескончаемая борьба за кусок пожирнее, не терпящая никаких преград, в условиях планеты, со всё более ограниченным ресурсами и нарастающим народонаселением – это путь в полный и, возможно, смертельно опасный тупик.



Тем не менее, несмотря на очевидную лживость и анормальность западного образа жизни, его навязывание на протяжении четверти века посредством полностью подконтрольных Западу «демократических» СМИ привело к появлению целых поколений и слоев общества, которые предельно далеки от государственных и коллективистских начал, без которых невозможна эффективная оборона, да и само существование страны. Стоит напомнить, что поражение противника на идеологическом и информационном фронтах Адольф Гитлер рассматривал как гарантию своей военной победы. Именно благодаря такой последовательности, он захватил за два года почти всю Европу. "Гуантанамо" для микробов или чумные одеяла для аборигенов?



Все остальные, перечисленные Валерием Герасимовым сферы противостояния с Западом, дипломатические, научные, спортивные, культурные, являются, по сути, производными от указанных выше. Однако как все мы знаем, именно давление в таких сферах как, например, в мировом спорте, становится едва ли не главным, с учетом их огромной общественной значимости. Запад, вне всяких сомнений, наращивает прессинг в этой сфере именно в целях максимальной деморализации российского населения, вполне в духе тех установок, которые сформулировал нацистский фюрер.



Нет никаких сомнений в том, что спорт будет без колебаний принесен в жертву геополитическим интересам Запада и конца нападкам на Россию в этой области не будет. Каждое международное соревнование, намеченное в РФ, будет становиться поводом для всевозможных запретов и бойкотов, а российские спортсмены – объектом самого разнузданного психологического террора. И даже прямых издевательств, сравнимых по уровню цинизма с теми, которые позволяли себе по отношению к русским гитлеровские нацисты.



До тех пор, пока Запад будет преследовать нынешние геополитические цели, а он будет их преследовать до тех пор, пока существует на этой планете, никакого другого подхода к России у него не будет. На это можно даже не рассчитывать. И в этом смысле, если мы не хотим видеть Россию вечным мальчиком для битья в той же сфере мирового спорта, надо выходить из этого порочного круга бесконечных унижений. Возможно даже за счет полного выхода РФ их тех организаций, которые полностью скомпрометировали себя как прикрытие для антироссийских спецопераций Запада. Много пишешь в Интернете? За тобой придут!



Что же касается сферы культуры, то здесь наиболее тревожная ситуация складывается с русским языком. Запад прекрасно понимает, что сфера массового распространения русского языка является, фактически, историческим ареалом существования русской цивилизации. Поэтому сейчас, всеми возможными средствами и методами, прежде всего, разумеется, финансовыми ведется настойчивая работа по вытеснению русского языка из регионов его традиционного преобладания.



Этому служит, в частности, развернутая в некоторых странах СНГ внешне совершенно нелепая и противоестественная кампания по переводу местных языков и наречий с кириллической на латинскую графику. Таким образом, запускаются долговременные процессы, которые, со временем, приведут к уже необратимому уходу из сферы влияния России огромных территорий и массивов населения. Между тем, с точки зрения военно-политического противника, чем меньше у русских останется земель, ресурсов и людей, тем выше его шансы на окончательную победу. Поэтому вопросы культуры имеют столь же огромное, стратегическое значение для обороноспособности страны, как и вопросы снабжения армии боеприпасами. И начальник Генерального штаба абсолютно прав, когда ставит эти вещи практически в один ряд.



Возвращаясь к выступлению Валерия Герасимова, могу только сказать, что его четкие и предельно конкретные дефиниции имеют огромное значение для всех, кто неравнодушен к судьбе России. Они дают верный ориентир на будущее и понимание того, что ничего случайного, спонтанного и несвязанного в этом мире не бывает. Российское военно-политическое руководство расставило точки над «i» в определении своего отношения к происходящим в мире событиям.Состоявшееся на днях выступление начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова привлекает внимание четкостью оценок и определенностью выводов. Военным вообще свойственно выражаться предельно конкретно. Ибо на войне от ясности слов сплошь и рядом зависит человеческая жизнь.Но даже военачальники в прежние годы были вынуждены учитывать вечно колеблющийся «курс партии» и максимально затуманивать свои оценки, вплоть до полной неразборчивости. Одно время в военной доктрине не было даже указаний на то, кто именно является для России вероятным военным противником! Представьте, как готовить к войне армию, не имея ответа на ключевой вопрос: с кем предстоит война и какой она вообще будет. Одни вездесущие террористы! Непонятно было, зачем для борьбы с этими немытыми бармалеями держать миллионную армию с тысячами танков, межконтинентальными ракетами и атомными подводными крейсерами.Судя по нынешнему выступлению НГШ, время невнятной неопределенности по данному фундаментальному вопросу закончилось.Такое заявление начгенштаба может означать только одно. В России на уровне высшего государственного руководства, на позицию которого ориентируются военные, полностью определились с текущей и перспективной геополитической ситуацией. И сделали на этой основе окончательный вывод о том, кто именно является вероятным военным противником РФ.Далее Валерий Герасимов заявил, что «резко усилившееся межгосударственное противоборство» распространилось практически на все сферы современной жизни.Тот факт, что в докладе одного из высших российских военачальников прозвучали упоминания таких сугубо гражданских сфер жизни, как наука, спорт и культура, говорит прежде всего о том, что руководство страны не строит никаких иллюзий по поводу, как кое-кто утверждает, «эпизодических и не связанных между собой» враждебных проявлений в указанных областях. Наоборот, Москва дает понять, что у неё нет никаких сомнений относительно того, что все эти сферы полностью вовлечены в тотальную конфронтацию Запада с Россией и используются соответствующим образом.Такое размазывание геополитического противостояния по всему пространству современной жизни не должно удивлять. Поскольку это прямое следствие неспособности Запада решить «русский вопрос» традиционным для него способом расправы с непокорными странами – прямым военным ударом. И, в то же время, неистребимого желания «поставить русских на место».Тем не менее, признание всех вышеуказанных гражданских сфер ничем иным, как сферами уже идущей полным ходом конфронтации с четко обозначенным основным противником, недвусмысленно говорит о том, что положение на данных участках противостояния следует оценивать именно в контексте общей борьбы. В этом смысле представляется правильным вкратце рассмотреть ситуацию на каждом из них.. Здесь следует отметить как большие успехи достигнутые Россией и ее президентом в окружающем мире, так и очевидную внутреннюю консолидацию российского общества, явно оценившего масштаб возникших угроз. Одновременно следует подчеркнуть, что, в рамках политического трека, Запад продолжает предпринимать колоссальные усилия для международной изоляции России, разрушения её евразийских интеграционных проектов и отрыва от неё традиционных союзников.Борьба на этом поле идет с переменным успехом. Однако, нельзя не отметить некоторое замедление темпов евразийской интеграции и, конечно же, вероломный захват Западом важнейшей части нашего исконного исторического пространства, именуемого Украиной. В настоящее время усилия противника в этой сфере сосредоточены на закреплении достигнутых результатов и на дальнейшем вбивании клиньев в отношения между РФ и соседними дружественными государствами.. Запад полностью использует к своей выгоде навязанный РФ в 90-х годах прошлого века тип сырьевой экономики. И посредством закулисных манипуляций на подконтрольных ему мировых рынках, в основном энергоресурсов, может, в угоду своим интересам, негативно влиять на состояние экономики РФ. Так, например, после начала украинских событий, ВВП России упал на почти одну четвертую (около 500 млрд долларов), вследствие так называемой и якобы «спонтанной» рецессии мировых цен на нефть. Однако домыслы по поводу того, что Запад здесь ни при чем, и тут якобы сработала невидимая рука рынка, никак не объясняют тот факт, что указанные удары по России следуют именно в те исторические моменты, когда она имеет смелость перечить Западу. Так было перед развалом СССР, так случилось и сейчас.Не следует забывать, что ставкой в этой игре для Запада является сохранение и упрочение своего мирового владычества. В частности, путем «опускания» и дальнейшего разграбления России. С учетом абсолютной приоритетности этой задачи никакие временные издержки в части, например, снижения рентабельности добычи сланцевого газа в США или недобора энного количества миллиардов в саудовскую казну нельзя считать чрезмерными.До тех пор, пока российская зависимость от экспорта энергоресурсов на геополитически враждебный Запад будет играть существенную роль в стабильности российской экономики и общества, Москва будет оставаться крайне подверженной его политическому давлению в любой момент, когда там сочтут это нужным. В такой ситуации о строительстве прочного и светлого будущего для России и российского народа лучше сразу забыть. Таким образом, радикальное исправление этого неприемлемого положения, по определению является альфой и омегой российской политики.. Скажу без обиняков – это как раз тот фронт, на котором современная Россия пока проигрывает больше всего. Полная идейная и моральная капитуляция перед Западом и его фальшивыми «ценностями», случившаяся в начале 90-х годов прошлого века в результате распада нашей собственной страны – Советского Союза, стала питательной средой для культивирования в нашем общественном сознании, называя вещи своими именами, почти раболепного преклонения перед Западом. Как перед неким абсолютным совершенством, которого достигло Человечество в процессе своего развития.Прежде всего это грубая и беззастенчивая ложь. Западная общественная, а точнее, антиобщественная модель, основанная на стихии так называемого «свободного рынка», превращающего человеческое общество в свору безостановочно грызущихся и гнобящих друг друга вполне первобытных по своим нравам индивидов, является настолько же идеальным, насколько «идеален» например, американский наемник Порошенко на посту президента Украины. Тотальная нескончаемая борьба за кусок пожирнее, не терпящая никаких преград, в условиях планеты, со всё более ограниченным ресурсами и нарастающим народонаселением – это путь в полный и, возможно, смертельно опасный тупик.Тем не менее, несмотря на очевидную лживость и анормальность западного образа жизни, его навязывание на протяжении четверти века посредством полностью подконтрольных Западу «демократических» СМИ привело к появлению целых поколений и слоев общества, которые предельно далеки от государственных и коллективистских начал, без которых невозможна эффективная оборона, да и само существование страны. Стоит напомнить, что поражение противника на идеологическом и информационном фронтах Адольф Гитлер рассматривал как гарантию своей военной победы. Именно благодаря такой последовательности, он захватил за два года почти всю Европу.Все остальные, перечисленные Валерием Герасимовым сферы противостояния с Западом,являются, по сути, производными от указанных выше. Однако как все мы знаем, именно давление в таких сферах как, например, в мировом спорте, становится едва ли не главным, с учетом их огромной общественной значимости. Запад, вне всяких сомнений, наращивает прессинг в этой сфере именно в целях максимальной деморализации российского населения, вполне в духе тех установок, которые сформулировал нацистский фюрер.Нет никаких сомнений в том, что спорт будет без колебаний принесен в жертву геополитическим интересам Запада и конца нападкам на Россию в этой области не будет. Каждое международное соревнование, намеченное в РФ, будет становиться поводом для всевозможных запретов и бойкотов, а российские спортсмены – объектом самого разнузданного психологического террора. И даже прямых издевательств, сравнимых по уровню цинизма с теми, которые позволяли себе по отношению к русским гитлеровские нацисты.До тех пор, пока Запад будет преследовать нынешние геополитические цели, а он будет их преследовать до тех пор, пока существует на этой планете, никакого другого подхода к России у него не будет. На это можно даже не рассчитывать. И в этом смысле, если мы не хотим видеть Россию вечным мальчиком для битья в той же сфере мирового спорта, надо выходить из этого порочного круга бесконечных унижений. Возможно даже за счет полного выхода РФ их тех организаций, которые полностью скомпрометировали себя как прикрытие для антироссийских спецопераций Запада.Что же касается сферы культуры, то здесь наиболее тревожная ситуация складывается с русским языком. Запад прекрасно понимает, что сфера массового распространения русского языка является, фактически, историческим ареалом существования русской цивилизации. Поэтому сейчас, всеми возможными средствами и методами, прежде всего, разумеется, финансовыми ведется настойчивая работа по вытеснению русского языка из регионов его традиционного преобладания.Этому служит, в частности, развернутая в некоторых странах СНГ внешне совершенно нелепая и противоестественная кампания по переводу местных языков и наречий с кириллической на латинскую графику. Таким образом, запускаются долговременные процессы, которые, со временем, приведут к уже необратимому уходу из сферы влияния России огромных территорий и массивов населения. Между тем, с точки зрения военно-политического противника, чем меньше у русских останется земель, ресурсов и людей, тем выше его шансы на окончательную победу. Поэтому вопросы культуры имеют столь же огромное, стратегическое значение для обороноспособности страны, как и вопросы снабжения армии боеприпасами. И начальник Генерального штаба абсолютно прав, когда ставит эти вещи практически в один ряд.Возвращаясь к выступлению Валерия Герасимова, могу только сказать, что его четкие и предельно конкретные дефиниции имеют огромное значение для всех, кто неравнодушен к судьбе России. Они дают верный ориентир на будущее и понимание того, что ничего случайного, спонтанного и несвязанного в этом мире не бывает. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 248 Источник Похожие новости Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве "Гуантанамо" для микробов или чумные одеяла для аборигенов? Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»

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