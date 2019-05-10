Россия не будет участвовать в заседаниях Международного трибунала по делу задержанных украинских моряков

Коварство России не знает преград. Москва не признается в том, что это она коварно 5 лет тому назад подсунула украинцам Порошенко, а через год не сознается в том, что не менее коварно обеспечила победу Зеленского на выборах. Россия уже пять лет не является на войну, которую ожесточенно с ней ведет Украина. А теперь еще и не намерена участвовать в публичных слушаниях в заседаниях Международного трибунала по морскому праву по иску от Украины по делу задержанных за нарушение госграницы РФ моряков из Незалежной.

Что остается в таких случаях делать представителям Украины? Правильно. Объявлять о своей безоговорочной победе ввиду отсутствия второй стороны. Так они и делают.

- Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда, - заявила 10-го мая пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. - Мы будем требовать от трибунала обязать РФ немедленно освободить моряков и суда и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Украину. Уже через считанные недели получим решение.

Как лихо закручено! Создается такое ощущение, что Москва просто дрожит от страха перед украинскими представителями и буквально в последний момент решила не ходить на суд. И сейчас горько плачет, обливаясь слезами от безвыходности ситуации. Если, конечно, вдруг поверить Зеленко, обнародовавшей «сенсационное известие».

Между тем, МИД РФ еще 16 апреля обнародовал заявление, в которым черным по белому четко говорится: «В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров. Не усматриваем в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности».

То есть мы в этот трибунал и не собирались, и, вообще, он в этих вопросах не «копенгаген», хоть и располагается в Гамбурге. А почему?

Да очень просто. Когда Москва ратифицировала вышеупомянутую конвенцию, то РФ специально оговорила, что «не принимает предусмотренные в разделе 2 части XV указанной Конвенции процедуры, ведущие к обязательным для сторон решениям, в отношении споров, касающихся деятельности по обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав и юрисдикции». А пресечение нарушения государственной границы – это как раз тот самый случай «осуществления суверенных прав и юрисдикции». Не уполномочен этот Международный трибунал по морскому праву решать подобные вопросы. Не в его это компетенции. А любое разбирательство в международной судебной инстанции возможно, по определению, только в том случае, если обе стороны спора признают юрисдикцию этого органа.

Так что, господа украинцы, опять у вас с перемогой над Россией ничего не получится. Нет, можно, конечно, пойти и пытаться доказать свою правоту, апеллируя к самому Морскому праву и четко регламентированным, еще с момента, когда Крым принадлежал Украине, порядком прохода Керченского пролива. Вывалить на стол кучу доказательств нарушений порядка украинскими моряками, привести примеры, как корабли и суда под российским флагом всегда запрашивали согласие на проход у капитана порта Керчь. Но зачем? Если есть хоть малейший риск, что суд будет руководствоваться не правом и законом, а, как это сделал не так давно один из международных арбитражных судов, «тяжелой ситуацией в украинской экономике». Так в ВМСУ она там еще тяжелее, чем в экономике. И, вообще, этот трибунал до сих пор разбирал дела, преимущественно, по нарушениям квот на вылов биоресурсов. Не крупнее.

Украинские моряки разве биоресурсы? Отнюдь. Так что, идите господа лесом или в свободное плаванье в известном направлении на пути к чувству внутреннего удовлетворения организма. И даже можно было бы пожелать вам семь футов под килем, вот только для нынешних ВМСУ 7 футов – это ну очень глубоко. Могут утонуть. А морячков придется подождать. И их пример – другим наука. Вполне возможно, что их помилуют после приговора. Но до того никакая заграница им не поможет.

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