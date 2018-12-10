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Россия не будет участвовать в торговой войне США и Китая - глава МИД Лавров
10 декабря 2018, 02:09 • 49 • Политика
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена участвовать в торговой войне США и Китая. Для решения этих проблем есть юридические процедуры ВТО.
Россия не будет участвовать в торговой войне между США и Китаем на чьей-либо стороне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».
Глава МИД подчеркнул, что Москва, прежде всего, заботится об интересах России, а торговые войны никакой выгоды никогда и никому не приносят. В этой связи Кремль намерен оказывать помощь своим союзникам не через участие в торговой войне, а через юридические инструменты Всемирной торговой организации (ВТО). Россия уже это делает, добавил Лавров.
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