Россия не будет участвовать в торговой войне США и Китая - глава МИД Лавров

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена участвовать в торговой войне США и Китая. Для решения этих проблем есть юридические процедуры ВТО.

Россия не будет участвовать в торговой войне между США и Китаем на чьей-либо стороне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

Глава МИД подчеркнул, что Москва, прежде всего, заботится об интересах России, а торговые войны никакой выгоды никогда и никому не приносят. В этой связи Кремль намерен оказывать помощь своим союзникам не через участие в торговой войне, а через юридические инструменты Всемирной торговой организации (ВТО). Россия уже это делает, добавил Лавров.