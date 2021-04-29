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"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии
29 апреля 2021, 13:20 • 140 • Политика
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий
В Кремле прокомментировали антироссийские выпады Праги.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия "не будет терпеть" выходки чехов. Об этом сообщает РИА Новости.
Москва настроена на диалог со всеми странами, однако готовность ее к добрым отношениям игнорируют как европейские страны, так и США, подчеркнул представитель Кремля.
Песков припомнил, что к настроенным против России чехам присоединилась и Болгария, и страны Прибалтики и добавил, что мы уже отвечаем на эти действия и ясно даем это понять.
Напомним, скандал разразился после недавнего заявления чешской стороны о якобы причастности наших спецслужб ко взрыву на военном складево Врбетице. ЧП случилось еще в 2014 году. В апреле на фоне обвинений Москвы чехи выслали 18 российских дипломатов.
Ранее в Чехии заявили, что появилась третья версия произошедшего.
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