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Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ

11 января 2018, 08:54  •  177 • Политика

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

"РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации, - сказал Толстой. - Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения [ее] регламента". "Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации", - подчеркнул он.

Комментируя возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, зампредседателя Госдумы пояснил, что "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии". Ранее о вероятности такого приглашения говорил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия и представители страсбургской ассамблеи все время находятся в диалоге, подтвердил Толстой. Однако "встречаться просто ради того, чтобы встречаться, это неправильно", уверен он.

"Мы все-таки пытаемся убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ и так далее в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации", - указал вице-спикер. По его словам, многие относятся к этому с пониманием и соглашаются с этим. "Мы видим усилия [в этом направлении генсека Совета Европы Турбьёрна] Ягланда и доклад [лидера группы социалистов в ПАСЕ Микеле] Николетти, который призывает гармонизировать состав двух органов Совета Европы - Комитета министров и Парламентской ассамблеи", - отметил он. "Посмотрим, во что это выльется конкретно, это будет понятно только после того, как в январе пройдет сессия", - заключил Толстой.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

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