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Россия назвала единственное условие подключения США к мирному процессу в Донбассе
02 января 2022, 17:25 • 467 • Политика
Власти России назвали единственное условие подключения США к мирному процессу в Донбассе. Слово за Вашингтоном.
Россия готова работать вместе с США по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но при одном условии. Все участники переговоров должны придерживаться принципа безальтернативности Минских соглашений, а Донбассу должен быть предоставлен особый статус. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Он отметил, что Москва не против возобновить двусторонние консультации по Донбассу между Россией и США, которые действовали во времена правления экс-президента Америки Барака Обамы. В данном случае, как говорят дипломаты, мяч на стороне США.
- пояснил Руденко в интервью агентству ТАСС.
Замглавы МИД считает, что участие США теоретически может продвинуть мирный процесс, если Вашингтон окажет давление на Украину.
Дипломат также добавил, что Россия ранее предлагала США расширить "нормандский формат" за счёт включения туда ДНР и ЛНР, однако американская сторона отвергла эту идею.
Напомним, что ранее власти Украины призвали подключить США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе. Россия, зная, что Вашингтон фактически управляет украинской элитой, не стала возражать против этого. В Москве надеются, что участие американцев в переговорах поможет сдвинуть мирный процесс с мёртвой точки.
На данный момент всё упирается в нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства. Киев категорически против предоставления Донбассу особого статуса, а этот пункт является краеугольным камнем политической части Минских соглашений.
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