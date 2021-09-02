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Россия найдёт чем ответить на вступление Украины в НАТО - Кремль
02 сентября 2021, 16:35 • 35 • Политика
Дмитрий Песков, говоря о позиции Кремля, подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - это потенциальная угроза для России. Но Москва найдёт чем ответить в случае реализации плана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что стремление Украины вступить в НАТО опасно для нашей страны, поскольку инфраструктура альянса сразу окажется у границ России.
Позицию Кремля Дмитрий Песков озвучил в беседе с "Известиями", отметив, что опасность - потенциальная, ведь НАТО в случае вступления Украины в альянс "продолжит приближение" к России.
Если Украина вступит в НАТО, то России придётся принять контрмеры, заверил Песков. Остаётся лишь добавить, что по мере расширения НАТО на восток Россия уже проводила целый ряд мероприятий, в том числе размещала вооружение на своей территории так, чтобы мы были защищены.
Напомним, после встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского прозвучало заявление, где говорилось, что Вашингтон поддерживает Киев в вопросе стремления вступить в НАТО.
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