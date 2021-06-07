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Россия навсегда закрыла границы для девятерых канадцев

07 июня 2021, 21:35  •  76 • Политика
Россия на бессрочной основе закрыла въезд в страну для девяти граждан Канады. Решение стало ответом на санкции страны в отношении граждан России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции вводятся в качестве ответной меры после запрета въезда в страну жителям России под предлогом надуманного преследования осуждённого Алексея Навального.
Ранее Канада и Россия уже вводили обоюдные санкции против друг друга, устанавливая запреты на въезд в страну политическим и общественным деятелям.
Въезд в Россию был закрыт канадским министру юстиции и генпрокурору Дэвиду Ламетти, министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану, замглавы Минобороны Джоди Томасу, замначальника штаба национальной обороны Майку Руло, начальнику разведывательного управления Вооружённых сил Скотту Бишопу, руководителю федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки, руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркесу и замкомиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану.
Канадские санкции коснулись директора ФСБ Александра Бортникова, директора ФСИН Александра Калашникова, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора России Игоря Краснова, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

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