Россия навсегда потеряла Украину - глава украинского МИД

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Незалежная намерена двигаться к членству в ЕС

Россия навсегда потеряла Украину, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В своем обращении, посвященном годовщине Евромайдана, он отметил, что Москва не смогла удержать Киев в сфере своего влияния. Более того, она ее потеряла.

Политик также добавил, что Незалежная будет продолжать добиваться членства в Европейском союзе и НАТО, пишет РИА "Новости".

"Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее",

– заявил Кулеба.

Ранее Киев нашел новый повод для санкций в отношении Москвы. Власти планируют в ближайшее время обсудить с Европейским союзом права крымских татар, которые, по мнению украинцев, постоянно подвергаются репрессиям со стороны Москвы.

Украина уже простила ввести похожие санкции, однако тогда Брюссель отказался это делать. Но Кулебу это не останавливает. Поэтому не исключено, что уже в ближайшее время Киев вновь обратится в ЕС.

Также недавно Украина заявила о поправках в законодательство, которые позволят ужесточить меры против России.