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Россия научилась рушить на раз планы США по "двухнедельным войнам"

27 июня 2019, 12:09  •  197 • Политика
О реальном вооружении России, позволяющем на раз рушить планы США по так называемым двухнедельным войнам, Царьграду рассказал Игорь Коротченко.
Преимущество российского вооружения не столько в том, что оно способно уничтожить, что угодно, а в самом факте его существования. Поскольку и для нашей страны, и для других стран мира те же С-500 и С-400 - это гарантия суверенитета.
"У С-500 есть возможность противоракетного перехвата в ближнем космосе. Это означает, что С-500 может стать элементом стратегической противоракетной обороны России. Это возможность противоракетного перехвата на высотах до трёхсот километров атакующих Россию головных частей межконтинентальных баллистических ракет противника, - пояснил главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. - Подобного рода система является абсолютно уникальной. И концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", который является разработчиком и производителем данной системы реализовал уникальные тактико-технические характеристики С-500, которые позволяют России иметь мобильную группировку систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500, способную перехватывать абсолютно любые классы воздушных и космических целей".
Наши системы С-500 и С-400 - это оборонительное оружие. Они не направлены для нанесения ударов по территории противника, а осуществляют только противоракетный и противовоздушный перехват тех целей, которые атакуют Россию, напомнил Коротченко.
"Нам по большому счёту безразличны те агрессивные заявления, которые делают США, НАТО, их союзники в отношении РФ. Россия - самодостаточная страна. Наш оборонно-промышленный комплекс абсолютно самодостаточен и способен выпускать оружие мирового класса, которое является основой суверенитета современных государств".
Возвращаясь к системам С-400, ставших популярнейшими на рынке, Коротченко добавил.
"Это системы, которые обеспечивают реальный суверенитет в современных условиях. Также, как и зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, такие, как ТОР М-2. Потому что это системы, обеспечивающие реальный суверенитет. Современные боевые действия ведутся прежде всего из космоса и из воздуха. То есть война бесконтактная. Две-три недели боевых действий решают судьбу войны и мира. В первую очередь это удары крылатыми ракетами и в перспективе удары гиперзвуковыми ударными системами. Война длится всего 2-3 недели, и победитель уже ясен. А С-400 и ТОР М-2 — это те системные комплексы ПВО, которые обеспечивают реальный суверенитет в условиях, когда США ведут свои войны бесконтактно. Мы, экспортируя такие системы вооружений за рубеж обеспечиваем реальный суверенитет государств, которые эти системы в России закупают", - резюмировал наш собеседник.

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