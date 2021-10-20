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Россия настаивает на уменьшении абсолютной власти Лукашенко - эксперт

20 октября 2021, 15:10  •  54 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Москва может существенно повлиять на политические процессы в Белоруссии
Политолог Игорь Тышкевич обратил внимание, что белорусские власти не спешат проводить конституционный референдум и дают мало информации по этой теме. Эксперт считает, что президент Александр Лукашенко тянет время, чтобы придумать, как сохранить свою власть. 
Аналитик заявил, что Россия настаивает на уменьшении абсолютной власти белорусского лидера в том или ином формате. По его мнению, Москва является чуть ли не единственной силой, сохранившей рычаги влияния на Минск. 
"Россия чуть ли ни единственная сила, которая может существенно повлиять на развитие внутренних белорусских политических процессов", – отметил политолог. 
Эксперт не сомневается, что сегодня, говоря о защите суверенитета Белоруссии, Лукашенко имеет в виду не патриотическую повестку, а личное желание сохранить власть. Он обратил внимание, что по вопросу интеграции РБ и РФ тоже повисла тишина. Аналитик также напомнил об отказе российского лидера Владимира Путина приезжать в Минск. 
По мнению Тышкевича, Кремль шлет Лукашенко предупреждения. Речь, прежде всего, идет о новой конституции Белоруссии. Президент РБ анонсировал референдум по основному закону республики в начале следующего года. Некоторые эксперты уверены, что Лукашенко хочет оставить кресло главы государства, но сохранить за собой всю полноту власти.
Напомним, ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко обвинил Александра Лукашенко в халатном отношении к коронавирусу. Лидер НАУ уверен, что президент виновен в смерти тысяч граждан Белоруссии.

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