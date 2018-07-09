Россия настаивает на признании нелегитимным решения о расширении мандата ОЗХО

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия считает решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нелегитимным и намерена повторно заявить о своем несогласии с проектом, принятым 27 июня на спецсессии Конференции государств-участников (КГУ) в Гааге. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Мы считаем решение 27 июня в Гааге нелегитимным. <...> Мы воспользуемся грядущей сессией исполсовета не только для того, чтобы повторно заявить о своем несогласии с решением КГУ, но и чтобы высказать свои соображения относительно того, что происходит в ОЗХО в целом", - сообщил постпред изданию.

При этом Шульгин отметил, что в положениях Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) на момент подписания документа не было пунктов о выявлении виновных в применении отравляющих веществ. "В КЗХО нет ни слова о выявлении виновных. Ни мы, ни другие государства не подписывались под обязательством участвовать в какой-либо квазипрокурорской или квазиполицейской деятельности", - приводит слова дипломата издание.

Постпред РФ при ОЗХО подчеркнул, что решение о расширении мандата на данный момент является рамочным, а предложения по созданию атрибуции в ОЗХО генеральный директор организации представит к следующей сессии КГУ в ноябре 2018 года.

В то же время Шульгин сообщил, что Россия пока не рассматривает вероятность выхода из организации. Он обратил внимание, что через две недели в ОЗХО сменится руководство: 25 июля 2018 года истекают полномочия действующего главы ОЗХО Ахмета Узюмджю, занимающего пост с 2010 года, а к исполнению обязанностей приступит испанец Фернандо Ариас Гонсалес. "Могу сказать, что Россия сделает все от нее зависящее, чтобы некогда успешная организация смогла вернуться к полноценной работе на основе консенсуса и при взаимном уважении сторон", - заключил Шульгин.

27 июня 2018 г. на специальной сессии Конференции стран- участниц КЗХО было рассмотрено предложение Великобритании о расширении мандата ОЗХО. В ходе голосования проект поддержали 82 страны, 24 проголосовали против. Таким образом, Организации было дано право устанавливать виновных в применении отравляющих веществ (ранее это могли делать только международные суды и СБ ООН). Изменения в мандат вступят в силу после следующей сессии Конференции, которая намечена на ноябрь 2018 г. МИД РФ заявил, что Россия не признает права ОЗХО определять виновных в применении химического оружия и сомневается в возможности сохранить ОЗХО и КЗХО после принятия такого решения.

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