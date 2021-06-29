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Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт

29 июня 2021, 05:10  •  139 • Политика
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь считает, что Россия насмехается над США. Он объяснил, чем именно и какие последствия такое поведение может иметь.
На страницах китайского издания "Хуаньцю шибао" автор заявляет, что Россия насмехается над США, планируя дедолларизацию. Это открыто презрительное отношение к американской гегемонии и определённый протест.
Отказ от доллара не слишком сильно отразится на экономике России. Рубль является стабильным в качестве законного платёжного средства. У России не слишком существенный объём торговли с Соединёнными Штатами. Главными торговыми партнёрами для Москвы всё же являются страны-члены ЕС и Китай.
Дедолларизация России негативно скажется на США. Вашингтон окажется в крайне неловком положении перед своими союзниками, а от этого окажется в ещё более униженном положении, считает эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова отказаться от доллара и переключиться на расчёты в национальных валютах со своими партнёрами. Возможен вариант евро, если речь идёт о газовых контрактах с ЕС. По мнению главы государства, Соединённые Штаты не ценят собственную валюту. Доллар для Вашингтона – лишь инструмент политической и конкурентной борьбы.

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