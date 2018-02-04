Россия нашла способ быстро и дешево возродить танковую мощь советского времени • 632 • Аналитика







На вооружение Вооруженных сил в ближайшие несколько месяцев поступит новый танк Т-90М, также именуемый «Прорыв-3». «Первая партия будет доведена до штатной численности танкового батальона», – рассказали в среду в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Правда, в УВЗ не уточнили, о каком именно батальоне речь. По штату батальон танкового полка состоит из 31 машины, а аналогичное подразделение в составе мотострелкового полка насчитывает 40 танков.





Конечно, речь идет все же не о новой машине, а о модификации старого доброго Т-90. Однако новость от этого хуже не становится.



Сам по себе Т-90 был принят на вооружение в 1992 году, а в 2004 году появилась модификация Т-90А «Владимир». Всего в частях ВС около 350 танков Т-90 и Т-90А (и около 200 на хранении). С появления Т-90А прошло уже 14 лет, и логично, что танк нуждался в дальнейшей модернизации. «Т-90М – совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости», – заявили на УВЗ.



«Т-90М сильно отличается от предыдущих версий Т-90 и Т-90А, которые стоят сейчас у нас на вооружении»,



– соглашается в интервью газете ВЗГЛЯД полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов. В первую очередь это касается эргономики и комфортабельности расположения экипажа – поскольку новая элементная база занимает меньше места, для экипажа высвободилось дополнительное внутреннее пространство.



«Основные отличия имеют четыре составляющих. Это полностью цифровая система управления огнем, что существенно повышает эффективность боевого применения машины. Это модернизированная пушка и новый боекомплект для нее. Это современные цифровые средства связи. Это повышенная защищенность машины, прежде всего путем использования динамической защиты нового поколения, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, бывший командир танкового батальона, полковник запаса Виктор Мураховский. – Машина сохранила характеристики подвижности на уровне предыдущих образцов при существенно возросшей огневой мощи и защищенности. За счет современных цифровых систем связи она интегрируется в новую единую систему управления тактического звена. Это автоматизированная система управления войсками, которая с прошлого года стала поступать в общевойсковые формирования».



«Калина» видит в темноте



Разберемся с этими изменениями чуть подробнее. Т-90М, в частности, получил новый боевой башенный модуль. За счет новой системы управления огнем «Калина» систему вооружения теперь можно применять в любое время суток. В тепловизионном канале прицела установлен автомат сопровождения цели, а также уравнены поисковые возможности наводчика и командира.







Новая 125-мм танковая пушка 2А82-1М (та самая, которую планируется устанавливать на танк Т-14 на платформе «Армата») способна применять боеприпасы с большим показателем бронепробития (в том числе и управляемые ракеты). Дистанционная пулеметная установка «УДП Т05БВ-1» с 12,7-мм пулеметом «Корд-МТ» позволяет командиру вести эффективный огонь изнутри танка.

Машина оснащается противокумулятивными решетчатыми экранами и новым комплексом динамической защиты «Арена-М». Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями. На танк устанавливается моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Применено управление на основе штурвала и система автоматического переключения передач – с возможностью перехода на ручное. Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…



Зачем России целых три основных танка



Уралвагонзавод также рассказал о том, что в начале текущего года планируется завершить испытания модернизированного Т-80БВМ. «По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Объем первой партии – до двух танковых батальонов», – добавили в УВЗ.



Т-72БЗ – еще одна усовершенствованная под современные требования танковая модернизация. Ее поставки в войска идут полным ходом. То есть одновременно на вооружение ВС РФ будут поступать сразу три основных боевых танка. Действительно ли необходимо так много?



«Три основных танка дополняют друг друга», – считает Сергей Суворов.



«В итоге мы, к сожалению, опять возвращаемся к советскому периоду, когда у нас три разнотипных танковых платформы: одна – это Т-72 и Т-90, другие – Т-80 и Т-14. Это существенно осложняет и эксплуатацию в мирное время, и обучение, и боевое применение», – возражает Виктор Мураховский.



Вместе с тем Мураховский признал: «Модернизация – дешевый метод приведения в боевое состояние бронетанкового вооружения. Не секрет, что из большого количества танков, которое нам досталось в наследство от Советской армии, многие были в небоеготовом состоянии. И вот сравнительно дешево и быстро удалось восстановить их техническую готовность. Собственно, президент Путин говорил, что доля исправной техники достигает не менее 95%. Такого высокого уровня исправной техники никогда не было за всю новейшую историю России, – рассказал он. – В период контртеррористической операции на Кавказе таскали исправные танки со всех военных округов, просто не хватало исправных машин с достаточным ресурсом. Это был тихий ужас, но сейчас картина радикально другая».



А где же «Армата»?



Модернизация Т-90, безусловно, необходима, но напрашивается вопрос по поводу широко разрекламированного Т-14 на платформе «Армата». Судя по тем долгосрочным контрактам, которые озвучил УВЗ, военным придется ждать танк еще как минимум несколько лет. В августе прошлого года Минобороны сообщало о планах получить 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года. Источник же в российском ОПК на прошлой неделе был менее оптимистичен, анонсировав, что «массовое серийное производство танков на платформе «Армата» лишь должно начаться в 2020 году».



«По сравнению с предыдущей госпрограммой вооружения сроки не выполнены. Как принято выражаться у промышленников, они сдвинуты вправо», – отметил Мураховский. В то же время эксперт подчеркнул: «Сейчас этап укомплектования модернизированными машинами практически завершен. Теперь мы переходим к постепенному переоснащению этих частей техникой нового поколения. Думаю, это будет Т-90М и дальше, после 2020 года, пойдет Т-14 «Армата». Тем более еще разрабатывается ряд машин этого семейства, которые создадут новый облик системы бронетанкового вооружения уже к середине 2020-х годов». Новый танк в ближайшее время должен поступить на вооружение Российской армии, заявляет компания-производитель. Легко заметить, что речь идет не о новом, а о модернизированном образце. И хотя войска действительно получают машину с дополнительными возможностями, когда же начнется оснащение полков действительно новейшими разработками – а именно танками «Армата»?На вооружение Вооруженных сил в ближайшие несколько месяцев поступит новый танк Т-90М, также именуемый «Прорыв-3». «Первая партия будет доведена до штатной численности танкового батальона», – рассказали в среду в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Правда, в УВЗ не уточнили, о каком именно батальоне речь. По штату батальон танкового полка состоит из 31 машины, а аналогичное подразделение в составе мотострелкового полка насчитывает 40 танков.Конечно, речь идет все же не о новой машине, а о модификации старого доброго Т-90. Однако новость от этого хуже не становится.Сам по себе Т-90 был принят на вооружение в 1992 году, а в 2004 году появилась модификация Т-90А «Владимир». Всего в частях ВС около 350 танков Т-90 и Т-90А (и около 200 на хранении). С появления Т-90А прошло уже 14 лет, и логично, что танк нуждался в дальнейшей модернизации. «Т-90М – совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости», – заявили на УВЗ.«Т-90М сильно отличается от предыдущих версий Т-90 и Т-90А, которые стоят сейчас у нас на вооружении»,– соглашается в интервью газете ВЗГЛЯД полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов. В первую очередь это касается эргономики и комфортабельности расположения экипажа – поскольку новая элементная база занимает меньше места, для экипажа высвободилось дополнительное внутреннее пространство.«Основные отличия имеют четыре составляющих. Это полностью цифровая система управления огнем, что существенно повышает эффективность боевого применения машины. Это модернизированная пушка и новый боекомплект для нее. Это современные цифровые средства связи. Это повышенная защищенность машины, прежде всего путем использования динамической защиты нового поколения, – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, бывший командир танкового батальона, полковник запаса Виктор Мураховский. – Машина сохранила характеристики подвижности на уровне предыдущих образцов при существенно возросшей огневой мощи и защищенности. За счет современных цифровых систем связи она интегрируется в новую единую систему управления тактического звена. Это автоматизированная система управления войсками, которая с прошлого года стала поступать в общевойсковые формирования».Разберемся с этими изменениями чуть подробнее. Т-90М, в частности, получил новый боевой башенный модуль. За счет новой системы управления огнем «Калина» систему вооружения теперь можно применять в любое время суток. В тепловизионном канале прицела установлен автомат сопровождения цели, а также уравнены поисковые возможности наводчика и командира.Новая 125-мм танковая пушка 2А82-1М (та самая, которую планируется устанавливать на танк Т-14 на платформе «Армата») способна применять боеприпасы с большим показателем бронепробития (в том числе и управляемые ракеты). Дистанционная пулеметная установка «УДП Т05БВ-1» с 12,7-мм пулеметом «Корд-МТ» позволяет командиру вести эффективный огонь изнутри танка.Машина оснащается противокумулятивными решетчатыми экранами и новым комплексом динамической защиты «Арена-М». Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями. На танк устанавливается моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Применено управление на основе штурвала и система автоматического переключения передач – с возможностью перехода на ручное.Уралвагонзавод также рассказал о том, что в начале текущего года планируется завершить испытания модернизированного Т-80БВМ. «По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Объем первой партии – до двух танковых батальонов», – добавили в УВЗ.Т-72БЗ – еще одна усовершенствованная под современные требования танковая модернизация. Ее поставки в войска идут полным ходом. То есть одновременно на вооружение ВС РФ будут поступать сразу три основных боевых танка. Действительно ли необходимо так много?«Три основных танка дополняют друг друга», – считает Сергей Суворов.«В итоге мы, к сожалению, опять возвращаемся к советскому периоду, когда у нас три разнотипных танковых платформы: одна – это Т-72 и Т-90, другие – Т-80 и Т-14. Это существенно осложняет и эксплуатацию в мирное время, и обучение, и боевое применение», – возражает Виктор Мураховский.Вместе с тем Мураховский признал: «Модернизация – дешевый метод приведения в боевое состояние бронетанкового вооружения. Не секрет, что из большого количества танков, которое нам досталось в наследство от Советской армии, многие были в небоеготовом состоянии. И вот сравнительно дешево и быстро удалось восстановить их техническую готовность. Собственно, президент Путин говорил, что доля исправной техники достигает не менее 95%. Такого высокого уровня исправной техники никогда не было за всю новейшую историю России, – рассказал он. – В период контртеррористической операции на Кавказе таскали исправные танки со всех военных округов, просто не хватало исправных машин с достаточным ресурсом. Это был тихий ужас, но сейчас картина радикально другая».Модернизация Т-90, безусловно, необходима, но напрашивается вопрос по поводу широко разрекламированного Т-14 на платформе «Армата». Судя по тем долгосрочным контрактам, которые озвучил УВЗ, военным придется ждать танк еще как минимум несколько лет. В августе прошлого года Минобороны сообщало о планах получить 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года. Источник же в российском ОПК на прошлой неделе был менее оптимистичен, анонсировав, что «массовое серийное производство танков на платформе «Армата» лишь должно начаться в 2020 году».«По сравнению с предыдущей госпрограммой вооружения сроки не выполнены. Как принято выражаться у промышленников, они сдвинуты вправо», – отметил Мураховский. В то же время эксперт подчеркнул: «Сейчас этап укомплектования модернизированными машинами практически завершен. Теперь мы переходим к постепенному переоснащению этих частей техникой нового поколения. Думаю, это будет Т-90М и дальше, после 2020 года, пойдет Т-14 «Армата». Тем более еще разрабатывается ряд машин этого семейства, которые создадут новый облик системы бронетанкового вооружения уже к середине 2020-х годов». Автор: Алексей Нечаев, Марина Балтачева, Никита Коваленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 632 Источник Похожие новости Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов… Планета террора

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