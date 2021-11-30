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Россия нащупала болевую точку США: Политолог рассказал о предмете торга
30 ноября 2021, 23:00 • 229 • Политика
Антонов заявил об искажении Госдепом фактов о высылке дипломатов из США. Политолог объяснил, вокруг чего сейчас идёт торг Вашингтона и Москвы. "Эта болевая точка сегодня является ключевой", - подчеркнул эксперт.
США намеренно искажают факты относительно отъезда 55 русских дипломатов из Америки, пытаясь ввести в заблуждение мировую общественность, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Ситуацию прокомментировал для Царьграда политолог Леонид Крутаков.
Речь идёт про заявление Госдепа США, в котором говорится, что отъезд 55 русских дипломатов нельзя расценивать как высылку. Посол подчеркнул, что данное заявление не выдерживает никакой критики.
- заявил Антонов.
Политолог Леонид Крутаков отметил, что подобные манипуляции Госдепа связаны с недавними внешнеполитическими провалами США. Потому что стратегически они не смогли выдержать темп, не смогли взять Ближний Восток под контроль полностью. Они упёрлись в красную линию на Украине, проведённую Россией. И теперь у них идёт сбой по макроэкономической программе. Потому что сланец проседает, и в мире наблюдается колоссальный, нарастающий дефицит энергоресурсов.
- объяснил Леонид Крутаков в интервью Царьграду.
Эксперт подчеркнул, что для США большой стратегический союз России и Китая - это страшная угроза. Поэтому Вашингтон будет всячески торговаться с Москвой, чтобы та умерила свои амбиции на восточном направлении. Политолог не исключил, что США даже могут предложить отмену санкций, однако специалист сомневается в том, что руководство России на это поведётся.
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