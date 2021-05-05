Россия наращивает "мускулатуру" в Арктике: В Норвегии поделились наблюдением

Норвежская телерадиокомпания NRK обратила внимание на то, какие усилия прикладывает в последнее время Россия для развития Северного морского пути. По словам опрошенных ей экспертов, Москва наращивает "мускулатуру" в Арктике.

Россия тратит большие средства на развитие Северного морского пути, сообщает норвежская ТРК NRK. Особенно это актуально, отмечается в статье, появившейся на её сайте, после мартовского транспортного кризиса - тогда многие заговорили о пути через Арктику как альтернативе Суэцкому каналу.

Так, заместитель главы МИД Норвегии Аудун Халворсен заявлял, что норвежские власти хорошо осведомлены о возможном судоходстве в Арктике и поддерживают контакты в этой отрасли, а МИД страны активно финансирует аналитическую работу по развитию морского трафика на севере.

Однако руководитель одной из крупнейших танкерных компаний в мире - Nordic American Tankers - Хербьёрн Ханссон уверен, что Северный морской путь не сможет конкурировать с Суэцким каналом по политическим причинам - якобы Россия не допустит Запад так близко к своим берегам.

Но не все придерживаются такой точки зрения. К примеру, директор Центра моря и Арктики Ян-Гуннар Винтер уверен, что норвежские власти должны больше усилий прикладывать к развитию судоходства на севере.

Китай также проявляет большой интерес к Северному морскому пути, отмечается в статье. Норвежцы напоминают, что в январе 2018 года власти республики представили амбициозный план "Полярного шёлкового пути", который намерены были развивать в сотрудничестве с другими странами.

"Развитие сотрудничества с азиатскими странами на севере и собственной деятельности России в Арктике, в том числе военной, всё больше требует от русских наличия "оперативной мускулатуры", такой как Северный морской путь", - подчеркнул Ян-Гуннар Винтер.