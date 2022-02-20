Россия направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Москва передаст Берлину по дипломатическим каналам депешу с документами о массовых захоронениях в Донбассе после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «нелепости» термина «геноцид» применительно к региону. Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», — написала она в Telegram-канале.

По словам дипломата, данные материалы нельзя опубликовать, так как любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент».

«Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел всё», — подчеркнула Захарова.

Она порекомендовала германским коллегам также изучить данные по этой теме в открытых источниках. К своей публикации дипломат прикрепила ссылки на материалы на сайтах МИД России и Следственного комитета РФ.

Ранее в этот день в МИД России назвали неприемлемым соответствующее заявление Шольца, учитывая «исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии».

19 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер заявил, что ведет с президентом России Владимиром Путиным историческую дискуссию на тему понятия «геноцид». Он назвал нелепой позицию российского лидера о том, что происходящее в Донбассе является геноцидом.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о полученном разведкой ДНР плане наступательной операции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. По его словам, наступление планируется начать с артиллерийского удара. Операция будет реализована в трех направлениях: главный удар Краматорск–Дебальцево, приазовское направление и луганское направление.

По данным разведки, украинские силовики намерены разгромить военную и гражданскую инфраструктуру самопровозглашенных республик на глубину 10–15 км от линии соприкосновения.

Днем ранее Путин выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Донбассе и призвал власти Украины сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками. Он в очередной раз подчеркнул, что залогом восстановления гражданского мира на Украине является выполнение Минских договоренностей, которые игнорируются Киевом.

17 февраля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия передала странам — членам Совета Безопасности ООН доказательства преступлений украинских военных с применением запрещенных методов войны в Донбассе.

За день до этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.