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Россия направит ЕС материалы об истязании граждан киевскими властями

25 марта 2022, 15:05  •  213 • Политика
Россия направит в национальные парламенты стран Евросоюза материалы об истязаниях киевскими властями граждан Украины. Об этом в пятницу, 25 марта, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Правильно депутатам кнессета (парламент Израиля. — Ред.) и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города [Купянска], кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулеметы, если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине», — сообщил Володин.
РФ предоставит имеющиеся в распоряжении материалы о фактах истязания граждан Украины в национальные парламенты стран Евросоюза, подчеркнул спикер Госдумы.
19 марта председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан и установить всех причастных к этому лиц «с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».
18 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что денацификация на Украине подразумевает отмену не только законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но и законов, которые дискриминируют русскоязычное население. По его словам, такие граждане подвергались «фантастической дискриминации» на Украине, «их очень обижали».
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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