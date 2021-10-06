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Россия направила через Украину больше газа - Путин

06 октября 2021, 16:55  •  115 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент РФ указал европейцам на корень их проблемы с топливом
Европейские страны допустили большую ошибку, когда решили отказаться от долгосрочных соглашений на поставку газа, предпочтя им краткосрочные контракты. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию с газовыми ценами в ЕС.
"Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам",
– высказался Путин.
При этом он выделил, что Россия четко и последовательно выполняет свои контрактные обязательства, в том числе по транзиту газа через территорию Украины. Более того, "Газпром" по договору ограничен объемом в 40 млрд кубометров газа в год, но он покупает у Киева дополнительные мощности. За 2021 г. поставки через украинскую ГТС уже превышены на 8%.
"Могу с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины",
– гарантировал президент России. Однако он отметил, что сильно наращивать поставки через страны – транзитеры экономически невыгодно. Прямые экспортные газопроводы для этого удобнее да и экологичнее, поскольку построены в соответствии с современными нормативами по влиянию на окружающую среду. 
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, комментируя высокие цены на газ в Европе, отметил, что перед его страной эта проблема не стоит. В сентябре Будапешт заключил с "Газпромом" новые 15-летние контракты на поставку газа. Топливо идет в обход Украины, но стоит в разы дешевле, чем на спотовом рынке.

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