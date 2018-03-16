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Россия напомнила США о вреде поддержки экстремистов в Восточной Гуте
16 марта 2018, 12:39 • 36 • Политика
Россия призывает США отделить сирийскую оппозицию от террористов, прежде всего из запрещенной в нашей стране "Джебхат ан-Нусры".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе министерской встречи стран-гарантов (Россия, Иран и Турция) говорил о проблемах соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Лавров подчеркнул, что Москва надеется, что коалиция во главе с США откажется от выгораживания экстремистов Восточной Гуты (пригород Дамаска).
Министр призывает бороться с террористическими организациями, а не поддерживать их. Сергей Лавров в очередной раз напоминает США, что террористы и так называемая умеренная оппозиция в Сирии должны быть размежеваны. Пока этого так и не произошло.
Напомним, боевики в Восточной Гуте на протяжении многих дней удерживали мирных жителей в заложниках. Российской стороне совместно с сирийскими военными удалось начать вывод людей через гуманитарный коридор. Однако террористы продолжали обстрелы и в ходе гуманитарных пауз.
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