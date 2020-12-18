|
Россия напомнила, кто является космической державой: С Восточного стартовал "Союз" с 36 спутниками
18 декабря 2020, 22:35 • 108 • Политика
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного. На её борту находятся 36 аппаратов, которые должны войти в сеть глобального спутникового интернета.
Российская ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска велась 18 декабря на сайте Роскосмоса.
Ракета оторвалась от земли в 15:27 по московскому времени. Её задача - доставить на околоземную орбиту 36 британских спутников OneWeb, которые должны создать сеть спутникового интернета.
Предыдущий запуск данных спутников состоялся 22 марта. Их также вывела на орбиту российская ракета-носитель "Союз-2.1б". Тогда она доставила в космос 34 аппарата. Всего же планируется вывод 672 спутников, которые должны обеспечить полное покрытие Земли спутниковым интернетом.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 17:45
|
13 декабря 2020, 18:50
|
13 декабря 2020, 13:20
|
14 декабря 2020, 10:25
|
12 декабря 2020, 16:15
|
13 декабря 2020, 05:05
|
15 декабря 2020, 11:10