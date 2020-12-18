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Россия напомнила, кто является космической державой: С Восточного стартовал "Союз" с 36 спутниками

18 декабря 2020, 22:35  •  108 • Политика
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного. На её борту находятся 36 аппаратов, которые должны войти в сеть глобального спутникового интернета.
Российская ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска велась 18 декабря на сайте Роскосмоса.
Ракета оторвалась от земли в 15:27 по московскому времени. Её задача - доставить на околоземную орбиту 36 британских спутников OneWeb, которые должны создать сеть спутникового интернета.
Предыдущий запуск данных спутников состоялся 22 марта. Их также вывела на орбиту российская ракета-носитель "Союз-2.1б". Тогда она доставила в космос 34 аппарата. Всего же планируется вывод 672 спутников, которые должны обеспечить полное покрытие Земли спутниковым интернетом.
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