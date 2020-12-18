Россия напомнила, кто является космической державой: С Восточного стартовал "Союз" с 36 спутниками

Российская ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска велась 18 декабря на сайте Роскосмоса.

Ракета оторвалась от земли в 15:27 по московскому времени. Её задача - доставить на околоземную орбиту 36 британских спутников OneWeb, которые должны создать сеть спутникового интернета.

Предыдущий запуск данных спутников состоялся 22 марта. Их также вывела на орбиту российская ракета-носитель "Союз-2.1б". Тогда она доставила в космос 34 аппарата. Всего же планируется вывод 672 спутников, которые должны обеспечить полное покрытие Земли спутниковым интернетом.