Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам

Министерство юстиции прокомментировало иск, поданный в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка Демократической партией, в котором от России требуют возместить потери от «вмешательства в выборы». Российское ведомство в специальном письме на имя суда напомнило, что Россия является суверенным государством и не будет принимать никаких решений по иску Демократической партии.

Напомним, что сам иск со стороны демократов был подан еще в апреле этого года. Партия требует от России компенсировать многомиллионные потери. В суд подано на ГРУ, Россию, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также на предвыборный штаб Дональда Трампа и ряд его родственников.

Министерство юстиции России ответило на такой иск.

«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признает юрисдикцию Окружного суда Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация сохраняет за собой все права иностранного суверенного государства», - говорится в письме, которое подписал директор департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Михаил Виноградов, документ приводит «РИА Новости».