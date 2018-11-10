Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Подозрения без каких-либо доказательств»: МИД России осудил Австрию за шпионски...
Голова Стерлигова и оппозиционеры Коломойского
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
Трамп отправил проигравших демократов за извинениями к Путину
Главная / Политика

Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам

10 ноября 2018, 07:09  •  204 • Политика
Министерство юстиции прокомментировало иск, поданный в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка Демократической партией, в котором от России требуют возместить потери от «вмешательства в выборы». Российское ведомство в специальном письме на имя суда напомнило, что Россия является суверенным государством и не будет принимать никаких решений по иску Демократической партии.
Напомним, что сам иск со стороны демократов был подан еще в апреле этого года. Партия требует от России компенсировать многомиллионные потери. В суд подано на ГРУ, Россию, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также на предвыборный штаб Дональда Трампа и ряд его родственников.
Министерство юстиции России ответило на такой иск.
«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США, а также не признает юрисдикцию Окружного суда Соединенных Штатов Америки. Российская Федерация сохраняет за собой все права иностранного суверенного государства», - говорится в письме, которое подписал директор департамента международного права и сотрудничества российского Минюста Михаил Виноградов, документ приводит «РИА Новости».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

204
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 00:39
Контракт по Су-35 под угрозой срыва: Индонезия опасается санкционного удара США
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
09 ноября 2018, 14:54
Минобороны Австрии обвинило отставного офицера в шпионаже в пользу России

10 ноября 2018, 07:09
Китай предупредил США, что будет защищаться до последнего патрона
10 ноября 2018, 03:54
Отключение Ирану SWIFT может привести к «эффекту домино» - немецкие машиностроители
09 ноября 2018, 14:54
Путин пошутил, когда получил кнут в подарок: "Пригодится..."
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
10 ноября 2018, 00:24
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об угрозе исключения Украины из энергосообщества...
10 ноября 2018, 00:39
Трамп отправил проигравших демократов за извинениями к Путину
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
10 ноября 2018, 00:39
Если у горла США будет живой «Кинжал», не понадобится «Мёртвая рука»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
03 ноября 2018, 14:09
Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
08 ноября 2018, 15:54
Немецкий депутат рассказал о поездке на Украину
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.