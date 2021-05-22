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Россия наносит удар по IT-гигантам. Володин назвал 10 первопроходцев на "приземление"

22 мая 2021, 12:20  •  99 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал первые 10 IT-компаний, которым грозит "приземление" в России. Депутаты уже внесли соответствующий законопроект. "Гиганты" пока отмалчиваются.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Госдуму был внесён законопроект об открытии на территории России официальных представительств крупных IT-компаний. Документ тут же окрестили законом о "приземлении" IT-компаний.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин у себя в авторском Telegram-канале обратил внимание на то, что сами "гиганты" пока, как пишут СМИ, отказываются комментировать эту инициативу. Парламентарий предположил: "видимо, потому что сказать против неё нечего".
Володин подчеркнул, что этот документ - "цивилизованное решение вопроса, соответствующее международной практике и правилам, уже установленным в ряде стран" и "пришить" к этому политику не получается, нет оснований".
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что и другие уже ранее прошли тем же путём, что сейчас выбрала для себя наша страна. Так что удар России, который она наносит по IT-гигантам, по сути, для них не станет новостью. Москва в данном случае "предлагает "гостю", который неплохо обосновался в России и зарабатывает большие деньги, жить и дальше тут, но и отвечать по законам нашей страны, "а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц".
Володин напомнил и о том, что у иностранных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, однако те не захотели. А потому теперь будет использоваться законодательное регулирование, вплоть до "мер понуждения". И первую очередь экономических. Такой разговор для западных компаний, для которых главное - их прибыль, станет, как считает парламентарий, понятен.
Володин назвал первых 10 первопроходцев среди иностранных IT-компаний.
"Это - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks", - но, судя по тому, что "список открытый", и эту десятку гигантов вскоре могут дополнить другими.

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