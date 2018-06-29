Россия наносит ракетные удары по Иордании

Каждая война порождает гуманитарные кризисы. Сирийский случай — не исключение. По разным оценкам от 50% до 80% всех зданий государства были уничтожены или частично разрушены. Естественно это стало одной из основных причин появления огромного количества беженцев. Многие из них покинули страну, другие же оказались в статусе внутренне перемещенных лиц.

Каждая вспышка насилия порождает все новые и новые волны. Как раз недавно началась очередная кампания правительственных сил против вооруженной оппозиции и Исламского государства* на юго-западе страны. Дамаску предстоит очистить граничащие с Израилем и Иорданией районы. Как это всегда бывает, помимо террористов в освобождаемом регионе хватает мирных жителей. Разумеется, многие из них предпримут попытки покинуть зону боевых действий. К сожалению, у них нет возможности так просто перемещаться внутри самой Сирии, поэтому находящиеся на юго-западе граждане вынуждены искать убежище за границей.

Однако в ходе этой операции, можно быть уверенным, жертв среди мирного населения будет очень много. В чем причина? Во-первых, любая война приводит к гибели невиновных, но здесь все усложняется действиями соседей Сирии. Бежать в Израиль у них не получится. Количество беженцев из Сирии в еврейском государстве минимально, и о недружелюбности ЦАХАЛа каждый сириец прекрасно знает. С Иорданией же всегда было намного проще.

Одна мусульманская страна принимала обездоленных граждан другой мусульманской страны. Конечно, королевство не сравнится по этому показателю с той же Турцией, тем не менее на протяжении семи лет границы государства фактически всегда были открыты (за редким исключением — авт.). Теперь это не так — Иордания закрыла границы для сирийцев.

С чем это связано? С большими проблемами для королевства. Как известно, в Сирии террористы часто притворяются беженцами с целью спастись. И у них это неплохо получается. Разумеется, в Аммане об этом знают. Было много обвинений в адрес Иордании, что, мол, через территорию этого государства и чуть ли не под покровительством правительства в Сирию попадает огромное количество боевиков. Даже если это и так, обратно принимать этих головорезов точно никто не захочет. Во-вторых, на северной границе происходит какое-то безумие.

По разным оценкам, от пятидесяти до ста тысяч человек задались целью проникнуть в Иорданию. Эта лавина беженцев способна вызвать в такой маленькой стране, как Иордания, не просто миграционный кризис, но и чуть ли не анархию в приграничных районах. Можно в качестве контраргумента вспомнить, что в свое время Амман принял около миллиона палестинцев, а потом около трехсот тысяч иракцев, да и немало сирийцев, но, как говорится, времена другие, а обстоятельства сложнее.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что помимо обозначенных причин у Иордании есть и другие.

— Боевые действия сейчас вплотную приблизились к границам Иордании. Силы режима при содействии российских летчиков действуют в привычном для себя стиле — быстрая атака на все занятые враждебными силами районы. Это очень эффективный метод, но обычно он чреват большими жертвами среди гражданских лиц. Разумеется, в таких условиях Иордания остается единственным путем к спасению не только для обычных людей, но и для террористов. В Аммане опасаются, что русские могут в случае необходимости преследовать свои цели даже за пределами Сирии. Маловероятно, что будет крупное вторжение в Иорданию, но некоторый ущерб от этой операции страна точно понесет. Она уже его понесла. Независимые источники сообщали о том, что на сегодняшний день несколько российских ракет приземлились в Иордании, недалеко от границы. Сложно сказать, ошибка ли это, или кто-то хотел поразить определенные цели. Мне известно, что некоторые люди из окружения Асада уверены в причастности Иордании к деятельности Исламского государства. Будто бы в приграничных территориях даже имеются их базы. Это маловероятно, но у Асада есть причины недолюбливать прозападную Иорданию.

«СП»: — Получается, Иордания именно поэтому была вынуждена стянуть войска к границе с Сирией?

— Конечно. Вряд ли кто-то будет спокоен, если узнает, что у его границ собрались российские военные. Это так же касается Израиля — ЦАХАЛ при приближении российских сил к Голанам привел свои ресурсы в состояние повышенной боевой готовности. Это обычная мера предосторожности, и она необходима даже тогда, когда вероятность вторжения фактически минимальна.

«СП»: — А связано ли происходящее в Сирии с визитом короля Иордании в США?

— Вероятно, это один из тех вопросов, который Трамп обсуждал с Абдуллой (Абдулла ибн Хусейн — король Иордании — авт.). Новые потоки беженцев сильно осложнят экономическое состояние Иордании, которая сейчас переживает тяжелые времена. Закрытие границ, возможно, было совместной инициативой. Это не в духе самих иорданцев, они вряд ли пошли бы на это без строгих рекомендаций со стороны США. Есть слухи, что у Трампа налаживаются отношения с Путиным, возможно, поэтому Россия так спокойно разбирается со своими проблемами на юго-востоке Сирии. Закрытая граница с Иорданией здесь будет очень полезна, потому как это резко повысит вероятность полного уничтожения противника, а это является приоритетной задачей режима Асада.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.