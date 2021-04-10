Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Минтрансе и в компаниях-туроператорах сообщили о вероятной приостановке авиасообщения с Турцией. Почему? Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в этой стране. Официально эта информация пока не подтверждена и не опровергнута: какие-то разъяснения, возможно, будут в понедельник.

Есть обстоятельства, указывающие на то, что дело не только в коронавирусе: вся эта история может быть частью "большой игры" России по защите населения Донбасса от карателей.

С COVID-19 в Турции действительно нехорошо: в последние дни выявляется рекордное число инфицированных – почти 56 тысяч в сутки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возвращении комендантского часа выходного дня в месяц Рамадан (с 12 апреля по 12 мая). Соблюдаются и другие ограничения – вроде того же масочного режима. Правда, есть мнение, что рост количества выявленных носителей инфекции может быть связан с увеличением тестирования, реальное же число заболевших остаётся примерно на том же уровне. Вдобавок в посольстве Турции в Москве уверяют, что ещё до начала летнего сезона завершится обязательная вакцинация персонала туриндустрии.

То есть, может быть, всё не так плохо, особенно для граждан России, прививающихся сейчас в ударном режиме?

Теперь об информации о возможном ограничении авиасообщения с Турцией. Если бы об этом написали "свободные и независимые" СМИ, то и относиться к этому можно было соответствующим образом – как к набросу известной субстанции на вентилятор с целью вызвать возмущение в обществе. И пусть потом эту информацию сто раз опровергнут – всегда можно на голубом глазу заявить, что "власть хотела, но испугалась".

К подобным "утечкам" в провластных (и напрямую государственных) СМИ следует относиться гораздо серьёзнее. Почему? Да потому что вряд ли они выдали такое без соответствующей санкции из соответствующих структур. И если эта информация появилась в неофициальном формате, со ссылкой на анонимные источники, – значит, её появление преследует определённую цель.

Какую же?

Интересные совпадения

На сегодня, 10 апреля, запланирован визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. И вполне естественно допустить, что разговор пойдёт в том числе и о поставках вооружений.

"Зеленскому накануне новой войны в Донбассе очень нужны знаменитые после Карабаха турецкие ударные беспилотники. Пока Украина, по имеющейся информации, получила 15 "Байрактаров". Это едва ли на один день боёв – даже напугать никого не хватит. Нужны серьёзные поставки большого количества этой техники. Украине нужны. России это совсем не нужно", – считает политический консультант, шеф-редактор Царьграда Андрей Перла.

Девятого апреля, накануне визита Зеленского, состоялся телефонный разговор турецкого лидера с Владимиром Путиным. Согласно информации пресс-службы Кремля, в числе прочего главы государств обсуждали ситуацию в Донбассе.

По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил подходы России к разрешению внутриукраинского кризиса,

– говорится в официальном сообщении.

Путин в очередной раз подтвердил безальтернативность Минских соглашений и "выразил обеспокоенность" участившимися провокациями и обстрелами территории народных республик со стороны Украины.

Итак, Украине беспилотники нужны, но интересам России и республик Донбасса это противоречит коренным образом. И поэтому нельзя исключать, что Владимир Путин в ходе беседы мог "тонко намекнуть" Эрдогану: в случае чего Турция рискует остаться без русских туристов. Коронавирус же, сами понимаете... Ну а дальше пусть турецкий лидер додумывает сам: вполне возможно, местные предприниматели, поняв, что остаются без заработка, очень захотят на улицах объяснить своему президенту, кто правильный международный партнёр, а кто неправильный…

Серьёзные намерения

На этом политическом фоне в информационном поле началось то, что можно счесть своеобразным "разогревом". Так, 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что мутировавшие штаммы коронавируса "прилетают" в Россию преимущественно из Турции. На следующий день лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что авиасообщение с Турцией необходимо срочно закрыть – по крайней мере, до спада в ней заболеваемости.

Бывший главный санитарный врач России и нынешний депутат Госдумы Геннадий Онищенко сказал, что лично он закрыл бы Турцию уже сейчас. И призвал граждан нашей страны отказаться от поездок туда из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Онищенко выразил мнение, что сервис в Турции может быть не на высшем уровне: отрасль, по его словам, долго не функционировала и поэтому персонал разбежался. Правда, парламентарий не уточнил, проверял он качество сервиса лично или же получил информацию из "надёжных источников". Тем не менее Геннадий Онищенко предложил использовать для отдыха рекреационные возможности родной страны.

После этого стали поступать противоречивые сведения. С одной стороны, "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники в туристической отрасли сообщило, что 9 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России не было принято никаких решений по поводу авиационного сообщения с Турцией. При этом "Известия", также со ссылкой на собственные источники, рассказали, что авиасообщение с Турцией всё-таки могут ограничить с 12 апреля на месяц. Также не исключается введение двухнедельного карантина для тех, кто прибывает из этого государства.

По данным "Известий", ограничения коснутся чартерных рейсов – их якобы планируется запретить. При этом часть рейсов в Стамбул, возможно, будет сохранена.

Как уже говорилось, ни официальных подтверждений, ни опровержений этой информации на данный момент нет. Поэтому сейчас воспринимать её можно в том числе как демонстрацию Эрдогану серьёзности намерений России накануне его переговоров с Зеленским.

Впрочем, давайте всё же дождёмся официальных разъяснений. Пока очевидно одно: Россия должна любыми способами противостоять вооружению украинской армии современным высокотехнологичным оружием. Трагическая гибель четырёхлетнего ребёнка в посёлке Александровское от осколков взрывного устройства, прикреплённого к дрону, не оставляет сомнений в том, против кого это оружие будет применено.