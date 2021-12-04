Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу • 180 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Вяткин На этой неделе российское правительство приняло решение о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с 70 до 100 евро за тонну. Новая ставка будет действовать с 1 января 2022 года и имеет, если не запретительный, то очень близкий к тому уровень. Интересно, что идеи еще сильнее ограничить экспорт металлолома возникли осенью почти одновременно в России и в Евросоюзе. Вот только российская бюрократия оказалась расторопней в реализации. Но нет сомнений, что европейская подобный шаг в итоге тоже сделает. Потому что лом черных металлов становится все более востребованным и дефицитным сырьем. И за него на мировом рынке ведется нешуточная борьба. Кому и зачем нужен металлолом — и почему вдруг за него пошла такая драка? Для начала, от лома на 95% и более, то есть практически полностью, зависит работа электросталеплавильных мощностей. Для информации: по данным ассоциации WorldSteel, в 2020 году доля электрометаллургии в Турции составила 69%, в Европе — 42%, в России — 32%, на Украине — 5,5%. Для других способов выплавки стали лом важен в меньшей степени, но все равно необходим. Если при электрическом способе выплавки стали для получения тонны конечного продукта нужно 1,1 тонны лома, то для мартеновской выплавки нужно 0,4-0,5 тонн, а для конвертерной 0,2-0,25 тонн. Далее, вторичная переработка металла просто дешевле многочисленных процедур, которые проходят от добычи руды до выплавки стали. Плюс к тому в конце прошлого — первом полугодии нынешнего года наблюдался бешеный (в 3-4 раза) рост цен на железную руду. В частности, из-за резкого сокращения ее добычи в Бразилии из-за пандемийных последствий и быстрое восстановление экономики Китая. Что само собой заставило металлургов обратить повышенное внимание на металлолом, хотя и потянуло его цены вверх тоже. Ну и куда же деваться от борьбы с углеродом, необходимости достижения "карбоновой нейтральности" и так далее. Переработка металлолома, уж конечно, сокращает выбросы СО2 и других сопутствующих соединений с углеродом. Причем вплоть до немалых 60%. Так использование металлолома — ключевой фактор сокращения углеродных выбросов. Что в свете грядущего внедрения Европой (а потом, возможно, и всем коллективным Западом) углеродного налога становится еще более важным — экология экологией, а деньги любят счет. Заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев заявил по поводу повышения ставки экспортной пошлины: "Мера принимается для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен. В то же время нам важно не допустить ущерба для рентабельности экспортеров, а также снижения занятости в области ломозаготовки. В случае изменения динамики в конце декабря вернемся к вопросу о размере ставки пошлины на лом". В ноябре цена за тонну лома черных металлов на российском рынке выросла до 29,5 тысяч рублей, то есть до 400 долларов. На рынке крупнейшего импортера российского (и, кстати, европейского тоже) металлолома, Турции, цены выросли до 500 долларов за тонну. Собственно, пошлина в 100 евро в большинстве случаев будет делать экономически более оправданными поставки лома отечественным металлургам. Хотя "металлоломщики", конечно, этим решением недовольны. Евросоюз в вопросе ограничения экспорта металлолома идет другим путем. Еврокомиссия (ЕК) представила проект документа, регулирующего в том числе экспорт черных металлов — Waste shipment regulations (WSR). И хотя европейские металлурги призывали полностью запретить экспорт лома, упирая еще и на получаемый в этом случае эффект сокращения выбросов СО2, ЕК пока решилась лишь на жесткое ограничение экспорта в страны, не являющиеся членами ОЭСР и на наделение себя дополнительными полномочиями. Не членам ОЭСР для получения права на закупку европейского лома придется готовить официальное обращение на ЕК с обоснованием необходимости закупки лома и указанием возможностей его переработки. ЕК также получит право запрещать экспорт, если возникнут подозрения (!), что он может нанести вред здоровью и жизни людей. То есть для стран — не членов ОЭСР вводится ручной режим со стороны крупнейшего экспортера лома, на которого приходится 25% мирового рынка. Четверть от всего европейского экспорта идет именно в такие страны. Из крупных игроков под ограничения попадут Индия, Пакистан, Египет, Малайзия, Индонезия, Китай и Россия. С учетом этого обстоятельства решение российского правительства тем более своевременно. Кстати, Турция, являющаяся крупнейшим импортером лома из ЕС, — член ОЭСР. Однако ЕК наделяется полномочиями и по контролю объемов экспорта даже в страны ОЭСР. И если объемы экспорта "резко растут" и "могут нанести ущерб экологии или здоровью общества", ЕК может принять решение о прекращении экспорта и в них. При этом, что такое "резкий рост", документ не определяет. То есть опять-таки вводится ручной режим — просто чуть более мягкий. Ожидается, что принятие документа приведет к сокращению экспорта лома из ЕС на 5-6 миллионов тонн в год, а это 5-6% мирового рынка. К слову, Россия в 2020 году экспортировала 4 миллиона тонн лома из заготовленных 26,4 миллионов тонн. На общемировом фоне борьбы за дефицитный ресурс особняком стоит Украина. За 10 месяцев текущего года экспорт металлолома с Украины вырос в 15 (!) раз, превысив весьма существенные для страны полмиллиона тонн, из которых 90% были отгружены в Турцию. Украинские металлурги уже почти год умоляют власть в Киеве принять хоть какие-то меры, препятствующие вывозу сырья (российское правительство начало принимать соответствующие меры еще прошлой зимой). При этом "соросятские" украинские СМИ пишут, что запрет экспорта Киевом — это нехорошо и нецивилизованно. А Зеленский панически боится хоть чем-то обидеть "друга Реджепа", который, как он заявил на недавней пресс-коференции, за закрытыми дверями обсуждает с украинским президентом такие важные вещи, что о-го-го. За дружеское похлопывание по плечу и периодически произносимые Эрдоганом ритуальные фразы о том, что Крым — это Украина, Зеленский сливает Турции различные украинские рынки, идет на множество уступок и даже торопится подписать соглашение о зоне свободной торговли (процесс саботирует местная бюрократия), который может стать последним гвоздем в крышку гроба украинской экономики. А вот последним гвоздем для украинской металлургии могут стать как раз решения России и Евросоюза по металлолому, которые заставят турок выгребать с Украины весь лом подчистую. И при этом не исключено, что Зеленский еще и порадуется тому, какой мощный удар с помощью Эрдогана он нанес по разругавшемуся с ним Ахметову. Собственно, все это говорит о том, что нынешний передел рынка металлолома может стать предвестником грядущего передела рынка черных металлов, в котором Украина по причине бестолковости своего руководства может стать первой, но, скорее всего, не единственной жертвой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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