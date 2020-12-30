Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист

В России с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в законодательство, расширяющие список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн увидел в этом сразу два аспекта: внешний и внутренний.

По словам специалиста, внутренний аспект заключается в том, что "антиотмывочный закон" является продолжением политики премьер-министра России Михаила Мишустина по обеспечению цифрового и иного контроля за полнотой налоговых сборов, которую он начал ещё на посту главы ФНС России. При этом экономист отметил, что ФНС, в общем-то, и раньше могла осуществлять необходимый контроль.

Таким образом введением с 10 января 2021 года поправок в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ государство просто предупреждает граждан, мол, не обижайтесь, вас предупредили,

- отметил Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News.

Внешний же аспект заключается в продолжении процессов противостояния иностранному и иному финансированию "антироссийской деятельности", объясняет специалист. Особенно это актуально в связи с принятием в США военного бюджета, в котором на борьбу с Россией заложена беспрецедентная сумма.

По-видимому, усиление контроля за расчётами должно создать трудности в освоении этого бюджета,

- делает вывод экономист.