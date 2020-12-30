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Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
30 декабря 2020, 07:45 • 23 • Политика
В России в начале 2021 года расширят контроль за денежными операциями. "Усиление контроля за расчётами должно создать трудности в освоении этого (военного) бюджета (США)", - уверен экономист Евгений Гольдфайн.
В России с 10 января 2021 года вступят в силу поправки в законодательство, расширяющие список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн увидел в этом сразу два аспекта: внешний и внутренний.
По словам специалиста, внутренний аспект заключается в том, что "антиотмывочный закон" является продолжением политики премьер-министра России Михаила Мишустина по обеспечению цифрового и иного контроля за полнотой налоговых сборов, которую он начал ещё на посту главы ФНС России. При этом экономист отметил, что ФНС, в общем-то, и раньше могла осуществлять необходимый контроль.
- отметил Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News.
Внешний же аспект заключается в продолжении процессов противостояния иностранному и иному финансированию "антироссийской деятельности", объясняет специалист. Особенно это актуально в связи с принятием в США военного бюджета, в котором на борьбу с Россией заложена беспрецедентная сумма.
- делает вывод экономист.
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