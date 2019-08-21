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Россия намерена содействовать обмену пленных в Донбассе

21 августа 2019, 17:54  •  39 • Украина
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленными в Донбассе.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

«На гуманитарном направлении российская делегация как посредник будет содействовать переговорам, чтобы обмен удерживаемых лиц, участников конфликта в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» состоялся как можно скорее», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу. По итогам переговоров Грызлов сказал, что представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, которое вступило в силу 21 июля.

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