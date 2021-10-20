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Россия намерена содействовать миру в Афганистане - МИД России
20 октября 2021, 22:45 • 55 • Политика
Россия намерена содействовать обеспечению мира и безопасности в Афганистане. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России по итогам третьего заседания московского формата по Афганистану.
В заседании, состоявшемся 20 октября, приняли участие представители России, Узбекистана, Пакистана, Туркменистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Индии, Кыргызстана. В Москву для участия в переговорах приехали представители движения талибов*, которые представляли Афганистан.
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главами "Талибана"*. На заседании он обратился к участникам мероприятия, сообщила пресс-служба МИД России. Обсуждались перспективы военно-политической ситуации в Афганистане.
Участники подчеркнули, насколько важно сформировать инклюзивное правительство в этой стране. Новая афганская власть должна представлять интересы всех этнополитических сил этого государства. Это станет "ключевым шагом на пути продвижения межафганского национального примирения", говорится в сообщении.
Участники заседания выразили обеспокоенность активностью ИГИЛ** и других террористических формирований в регионе.
"Сторонами подтверждён настрой продолжить оказание содействия обеспечению мира и безопасности в Афганистане и регионе", - отметили в МИД.
В совместном заявлении по итогам заседания московского формата по Афганистану содержится призыв провести под эгидой Организации Объединённых Наций международную донорскую конференцию по Афганистану.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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