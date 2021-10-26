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Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

26 октября 2021, 10:00  •  28 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР
США и некоторые европейские страны настроены против российского газопровода "Северный поток-2", который, по их мнению, призван "заманить в ловушку" потребителей голубого топлива. Однако эти оценки несправедливы, считают аналитики авторитетного американского издания Bloomberg. По мнению авторов статьи, Россия предпринимает шаги по избавлению от энергетической зависимости. 
У нашей страны есть все основания считать транзитные газопроводы неэффективными. В материале приводятся конкретные исторические примеры. Отмечается, что после распада СССР Россия была вынуждены качать нефть и газ через территории бывших союзных республик, а также бывших "сателлитов".
Джулиан Ли – один из ведущих американских экспертов в энергетической отрасли – пишет, что проект Москвы по строительству новых трубопроводов, в частности, "Северного потока-2", вполне логичен и призван избавиться от влияния стран-транзитеров. По его мнению, наша страна уже завершает 30-летний план по избавлению от экспорта энергоресурсов через посредников. 
"Россия намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", – отмечает Bloomberg.
Авторы также подчеркивают, что далеко не всегда действующие транзитные системы соответствуют первоначальным целям экспортера. По их мнению, "Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР, и позволит России напрямую экспортировать голубое топливо в страны западной Европы. 

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